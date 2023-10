Maria De Filippi ha perso la sua tronista Manuela Carriero. A rivelarlo è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni con una succosa anticipazione su Instagram: la nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata sabato 21 ottobre e a quanto pare la Carriero avrebbe deciso di rinunciare alla possibilità di compiere la fatidica “scelta”, preferendo uscire dal programma con largo anticipo. Ma cosa accadrà adesso?

Manuela Carriero lascia il trono di “Uomini e Donne”

Tra i nuovi tronisti, Manuela Carriero è quella che forse più degli altri ha diviso il pubblico sin dall’inizio di questa stagione di Uomini e Donne. Non tutti hanno creduto alla sincerità di quella ragazza “molto introversa e timida” ma anche “dolce, testarda, premurosa, molto generosa, iper sensibile e super romantica” che era stata descritta nel video di presentazione. In molti hanno seguito il suo trono con sospetto, probabilmente anche sulla scia del pregiudizio: Manuela non è nuova al mondo dello spettacolo e la sua precedente partecipazione a Temptation Island, a detta di molti, dimostrerebbe come Uomini e Donne per lei sia soltanto un’altra tacca nel curriculum televisivo.

Ipotesi o verità? Intanto l’unica certezza è che – come riportano le anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni – la tronista ha abbandonato il dating show di Maria De Filippi nel corso della registrazione di sabato 21 ottobre. “Manuela ha scelto di interrompere la sua esperienza nel programma perché, dal suo punto di vista, entrambi i suoi corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, non erano interessati a lei – si legge su DavideMaggio -. Per questo, ha concluso anzitempo la sua partecipazione al dating, che è sempre stata contraddistinta da alti e bassi con gli ultimi due ragazzi rimasti nel suo parterre. Non a caso, in una delle recenti puntate trasmesse su Canale 5, Manuela aveva addirittura preso la decisione di eliminare Michele, che è tornato per salutarla meglio e consegnarle una lettera d’addio“.

Maria De Filippi alla ricerca di una nuova tronista

Per vedere le immagini di questo abbandono dovremo aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne che, come sempre, vanno in onda dal lunedì al venerdì verso le 14.45, forte del traino della seguitissima soap opera Terra Amara. Non che il dating show di Maria De Filippi ne abbia bisogno: nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dalla primissima puntata – sul trono c’era niente meno che Tina Cipollari -, resta uno dei capisaldi della programmazione di Canale 5. Amato e criticato, continua a mantenere inalterato il suo successo.

Non è la prima volta che una tronista o un tronista abbandonano il campo e la conduttrice e ideatrice del format certamente avrà già delle nuove frecce al suo arco. Chi sostituirà Manuela Carriero dopo l’abbandono? Con molta probabilità sarà ancora una donna, vista la presenza dei due ragazzi, e non è da escludere che questa volta la redazione scelga un volto totalmente estraneo al mondo dello spettacolo, come accaduto nella scorsa edizione con Lavinia Mauro, ancora felicemente fidanzata con la sua “scelta”, il compagno Alessio “il rosso” Corvino, con il quale ha rilasciato la prima intervista di coppia ai microfoni di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.