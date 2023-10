Uomini e Donne è uno degli spazi più seguiti (e discussi) di Mediaset. Il dating show di Maria De Filippi è un concentrato di situazioni spesso ai limiti del trash, che poi è l’ingrediente che lo ha reso tanto celebre in questi quasi venti anni di programmazione, diventando uno dei capisaldi della produzione “mariana”. Anche per tale ragione ha sorpreso – in modo positivo – l’iniziativa lanciata dalla conduttrice proprio durante la puntata andata in onda lunedì 16 ottobre, legata a uno dei suoi amori più grandi: quello per i cani.

“Adotta un amico”, l’iniziativa di Maria De Filippi

Un breve video andato in onda subito dopo la consueta puntata del lunedì di Uomini e Donne in breve è diventato virale. E no, stavolta non c’entrano le lacrime di Gemma Galgani eternamente delusa da corteggiatori improbabili o le sfuriate di Tina Cipollari che non le manda a dire a Dame e Cavalieri del parterre. Stavolta a colpire nel segno è stata un’iniziativa lanciata da Maria De Filippi, una piccola boccata d’aria nel mare di trash tipico del dating show di Canale 5.

“Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver visto, non aver provato la sensazione di solitudine, di freddo, di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia – racconta la stessa De Filippi nel video di presentazione di Adotta un amico -. È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne voi avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete. Avete questa possibilità ma soprattutto avete la possibilità anche di darvi una gioia. La cosa importante è che, qualora voi decidiate di chiamare, abbiate davvero intenzione di prendervi cura di questo animale, perché questa è la cosa davvero più importante. Quindi chiamate solo se ne avete voglia, ma soprattutto chiamate solo se avete la volontà di cambiare la vita di uno di loro”.

Il messaggio è forte e chiaro. Tutti i telespettatori di Uomini e Donne ogni giorno potranno sentire la storia di uno dei cani ospiti del rifugio e decidere in tutta coscienza se adottarlo o meno, contattando direttamente la redazione del dating show.

Maria De Filippi, l’amore per i cani che ti cambia la vita

Non sorprende che la De Filippi abbia a cuore una simile iniziativa. Quello con i cani è un legame che affonda le radici nella sua adolescenza, sin da quando l’amato padre, che per lei era un punto di riferimento, le fece dono di un Bracco italiano. Da quel momento, anche da adulta, non ha mai smesso di prendersi cura dei suoi amati compagni di vita, in ultimo dei bassotti – Ugo, Filippa e il nuovo arrivato Giovanni – dai quali non si separa mai se non in casi eccezionali.

“Senza di loro non vivo, sono la mia famiglia – ha raccontato in un podcast -. Per loro divento medico e paziente: faccio punture all’occorrenza, ma quando stanno male soffro da morire. (…) L’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male. Questa sofferenza si chiama senza dubbio amore. Non potrei vivere senza i miei cani, non riuscirei”.

Negli occhi di un cane c’è un amore incondizionato che spesso è un’ancora di salvezza, che ci tira su dai momenti più difficili. Anche quando il mondo sembra crollarci sotto ai piedi, bastano un amico che scodinzola o un musetto che cerca il contatto con la nostra mano per ridare un senso a tutto. Per Maria De Filippi queste docili presenze sono state essenziali anche quando ha dovuto superare il lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo, come dimostrano i rari video condivisi sui social in cui la proverbiale apparenza quasi distaccata che la contraddistingue, ha lasciato il posto a momenti di grande tenerezza con Saki, il cane dell’amica e collega Raffaella Mennoia.