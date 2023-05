“Uomini e Donne”, Maria De Filippi chiude in anticipo: il motivo dietro la decisione

Uomini e Donne chiude in anticipo, contro ogni previsione. La notizia ha lasciato i fan piuttosto perplessi, visto il grande successo del dating show che ogni pomeriggio, da quasi vent’anni, tiene milioni di telespettatori letteralmente incollati allo schermo. Si potrebbe pensare a una mossa della Fascino, visti gli ultimi risvolti che hanno visto andare in onda puntate piuttosto turbolente e in cui il trash – chiamiamolo col suo nome – ha fatto da padrone. Ma le motivazioni che hanno spinto Maria De Filippi a prendere questa decisione sembrano altre.

“Uomini e Donne” chiude in anticipo

La notizia della chiusura anticipata di Uomini e Donne si è diffusa dalle pagine di Tv Blog. Un’anticipazione che ha preso contropiede i telespettatori affezionati al dating show di Canale 5 che, di pomeriggio in pomeriggio, si godono un’oretta di puro intrattenimento con le vicende amorose e i litigi (immancabili) dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Basti pensare alle ultime puntate che hanno visto in scena alcune delle scene più turbolente di sempre, come la discussione accesissima tra l’opinionista Tina Cipollari e il Cavaliere Elio – nella quale si è arrivati persino alle minacce di denuncia – o ancora l’antipatia atavica tra la tronista Nicole Santinelli e la Dama Roberta Di Padua. Per non parlare della sempiterna Gemma Galgani ancora alla ricerca del grande amore o della (quasi) rissa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, quest’ultimo a un passo dall’abbandono del programma. E sono soltanto alcuni dei momenti più chiacchierati delle ultime settimane.

Come riporta il sito, Uomini e Donne “vivrà settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva. Conclusione quindi in anticipo di due settimane rispetto al solito per il varietà di Maria De Filippi campione di ascolti del pomeriggio televisivo”.

Il motivo dietro la decisione di Maria De Filippi

Neanche a dirlo, la chiusura anticipata del dating show ha lasciato piuttosto perplessi i telespettatori. Com’è possibile che Maria De Filippi abbia preso una simile decisione, visti gli ottimi ascolti che si riconfermano di edizione in edizione? Non è per una questione di Auditel che la padrona di casa ha scelto di mandare in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne nel pomeriggio di venerdì 12 maggio, due giorni prima della finale di Amici posticipata al 14 maggio per evitare la “concorrenza” con l’Eurovision Song Contest.

“Come è noto infatti nella fascia oraria in cui va in onda – riporta Tv Blog -, (…) ha sfondato spesso e volentieri il muro del 30% di share con valori assoluti che hanno pure superato certi dati di prime time, anche delle reti ammiraglie della televisione italiana. La media di quest’anno di Uomini e Donne si attesta sul 27% di share, con quasi un televisore su due a quell’ora sintonizzato sul programma condotto da Maria De Filippi nella fascia d’età 15-34 anni, dati che parlano da soli e che fanno la somma gioia di Publitalia”.

L’ipotesi più plausibile è che la conduttrice e la sua casa di produzione, la Fascino, vogliano concentrarsi sulla realizzazione della nuova e attesa edizione di Temptation Island, che quest’anno torna in tv sempre con Filippo Bisciglia alla conduzione. Occorrono tempo e risorse e, in qualche modo, la De Filippi avrebbe “sacrificato” qualche registrazione del dating show per dare priorità alla nuova produzione.