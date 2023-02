“Temptation Island” in estate: come partecipare e le novità di Bisciglia

Fonte: IPA Il ritorno di "Temptation Island": parla Bisciglia

Un vero e proprio cult estivo: non riuscivamo a immaginare un’altra estate senza Temptation Island. Tra gli show televisivi, è sempre stato una certezza per i palinsesti Mediaset, sempre spogli in estate di reality. L’ultima puntata è andata in onda a luglio del 2021, ma lo show sta per tornare nel 2023. Una notizia accolta positivamente dai tanti fan del programma: nel 2022 ci ha provato Ultima Fermata a ricreare l’atmosfera, fallendo.

Temptation Island in estate: come partecipare al programma

Il docureality di Canale 5 è pronto a movimentare l’estate degli italiani con storie appassionanti e al limite del possibile. Il ritorno del programma (almeno in parte) non è una novità: Pier Silvio Berlusconi, infatti, a novembre, lo aveva dato per certo al 99%, salvo imprevisti. E così è stato, alla fine, dal momento in cui sono in corso i casting per la nuova edizione.

Come lo abbiamo saputo? Semplice: durante la puntata della soap Terra Amara, in sovrimpressione, Mediaset ha annunciato l’apertura dei casting, svelando anche come partecipare, per chi è interessato a mettersi in gioco nello show dell’amore.

“Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito WittyTv”.

Temptation Island: le parole di Filippo Bisciglia

Naturalmente, quando menzioniamo Temptation Island, il pensiero corre al suo conduttore: Filippo Bisciglia. Proprio lui ha saputo cucirsi addosso la figura perfetta per il docureality, riuscendo anche ad aumentare lo share e gli ascolti. Un punto di riferimento, non solo per il pubblico – che lo ama – ma anche per i concorrenti, che in lui hanno sempre trovato un confidente e amico.

“Non so perché l’anno scorso non è stato fatto, sono scelte tecniche di cui non mi occupo. Era andato in onda per otto anni consecutivi ed è l’unico programma che nonostante la messa in onda estiva è stato un crescendo di ascolti dalla prima all’ultima edizione. Facevamo numeri che battevano addirittura le trasmissioni della stagione invernale”.

Bisciglia ha anche rivelato di aver ricevuto altre proposte di lavoro. “Devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti fra cui un game show e offerte di vari reality. Questo mi rassicura in quanto vuol dire che non si sono dimenticati di me”.

Il ritorno di Temptation Island mette d’accordo il pubblico

Bisciglia ha ammesso di aver ricevuto diversi commenti da parte del pubblico. “La scorsa estate la gente mi fermava per la strada per chiedermi notizie di Temptation Island, quindi sì, direi che l’affetto da parte dei telespettatori è rimasto quello di sempre”. In effetti è stata un’estate abbastanza “piatta” senza il docureality di punta per Mediaset.

In tanti hanno accolto il ritorno di Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, con estremo entusiasmo: in pochi minuti, infatti, su Twitter si sono scatenati i commenti dei fedelissimi fan. L’attesa è lunga, ovviamente, ma almeno c’è la certezza: così lo show torna per la sua undicesima edizione, anche se la prima si chiamava Vero Amore.