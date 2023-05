Test: Come ti vedono i maschi?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Per capire con quale tipo di uomini abbiamo a che fare di solito tendiamo a definirli a seconda delle loro caratteristiche, della prima impressione che ci danno, dei loro atteggiamenti, per un veloce giudizio indicativo anche in vista di un primo appuntamento. E ci comportiamo di conseguenza: se ci attrae un ragazzo che ci sembra un po’ narciso, gli facciamo i complimenti; se siamo in presenza di un timido, cerchiamo di farlo sorridere; se abbiamo davanti un “maschio alfa” ci impegniamo a essere attraenti e sicure; se invece lui è un nerd convinto, lodiamo la sua conoscenza di AI, gamimg e dispositivi elettronici…

Conoscersi per capirsi

Ma loro, gli uomini, fanno lo stesso. Ci conoscono, ci inquadrano, ci giudicano e si comportano a seconda dell’immagine che si sono fatti di noi. È umano e normalissimo farsi un’opinione basandosi sul primo impatto: col tempo poi ci conosceremo meglio e ci renderemo conto della complessità della personalità che abbiamo davanti, capiremo le sfaccettature del suo temperamento, i pregi e i difetti. Ed è questo il bello della conoscenza reciproca, dello scoprirsi a vicenda, sia che si tratti di un rapporto d’amicizia che d’amore. Nel secondo caso, poi, dovremo capire se quel ragazzo che ci appare simpatico e alla mano sia proprio quello che fa per noi.

Mostrare il proprio modo di essere

Nel frattempo, cerchiamo di capire che immagine diamo di noi all’universo maschile. Quando ci avvicinano, cosa vedono di noi? Quale aspetto della nostra personalità emerge maggiormente? E che quadro di noi ne viene fuori, agli occhi di un “maschio interessato”? Sicuramente diamo un’impressione legata al nostro modo di essere: introverse, esuberanti, amichevoli, affascinanti, timide, snob, accoglienti, respingenti…

