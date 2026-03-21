Sei una super romantica coccolosa, una tipa indipendente senza smancerie o una passionale altamente infiammabile? Gioca con il test che ti svela cosa porti della tua personalità in una relazione di coppia. E puoi giocare anche se sei single: scoprirai qualcosa che non ti aspetti

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Che fidanzata sei davvero?

Alcune di noi non lo sono ancora, altre lo sono attualmente e molte lo sono state da un po’ e ora sono alla fase successiva. Ma nel nostro cuore siamo tutte “fidanzate”, se ci pensiamo nell’ottica di una persona che vive un forte coinvolgimento emotivo, mentale e sentimentale nei confronti di un partner, reale o immaginario che sia, dal momento che non innamorarsi, almeno una volta nella vita, è impossibile e… tocca a tutte. Ma come viviamo questa condizione? Cosa portiamo di noi stesse nella pratica di un sentimento? Di sicuro si fanno sentire la nostra indole, la personalità, il modo di considerare l’amore.

La priorità? Esprimere noi stesse

Ogni relazione è unica, così come unica è ogni donna. Quello che conta è riconoscere il valore della nostra individualità e saperlo vivere all’interno della coppia, senza rinunciare a se stesse. Perché una donna che si sente libera di esprimere la propria personalità, porta con sé una forza che trasforma ogni relazione in un legame di vero amore (con garanzia di felicità).

La romantica amorevole

Però ognuna vive la sua storia secondo il suo mood: ad esempio, c’è chi ha una visione più romantica della coppia e vede l’amore come una potenza dolce e irresistibile che tinge di rosa il mondo. Le donne più sentimentali hanno il dono di vivere una relazione come un’eterna “cotta”, e anche se amano in modo adulto e consapevole, non rinunciano alla tenerezza di un lungo abbraccio, all’emozione dei piccoli gesti gentili, al conforto della comprensione reciproca.

Essere affettuose e amorevoli è un modo di essere che, comunque, non esclude che anche chi è Miss Zuccherino possa rivelarsi una persona determinata e inflessibile… quando occorre!

L’indipendente equilibrata

Ci sono anche donne che, per quanto siano perdutamente innamorate, non rinunciano alla loro autonomia. In una coppia, l’esigenza di indipendenza è una specie di salvavita che protegge dal rischio di dipendenze emotive (ma anche finanziarie). Chi preserva i suoi spazi e i suoi tempi, anche esigui, riesce a stabilire un equilibrio di coppia che consente a entrambi di considerare la possibilità di gestire in libertà una parte della vita. Il che non significa che ognuno faccia ciò che vuole, ma che la relazione è costruita sul rispetto, la disponibilità e la sincerità.

Talvolta peò l’indipendenza si scontra con la necessità del compromesso, elemento essenziale di ogni relazione. Ma chi sa coltivare l’indipendenza sa anche intuire quando c’è bisogno di pensarsi come “noi” e non come “me+te”. E cercare di non dipendere dall’altro (anche se lo si ama) è un valore aggiunto alla storia della coppia che la fa crescere e la stabilizza. Quindi poche smancerie, ma quando si va al sodo le coppie che rispettano l’autonomia si dimostrano fortissime.

La passionale trascinante

Chi ha una personalità più passionale porta nella coppia quel batticuore continuo che rende la storia sempre vibrante ed emozionante. Istintiva e travolgente, una donna passionale affronta con energia ogni ambito della vita, non solo l’amore. Vive di “pancia”, seguendo l’intuito, spesso senza mezze misure. Il suo modo di vivere in coppia la vede entusiasta, allegra, sincera, ma anche orgogliosa e… facilmente infiammabile.

Per lei la dimensione fisica di una relazione è la benzina sul fuoco del suo amore difficile da contenere e definire. Però… wow: la passione è il pepe della vita e chi la sperimenta sa che non se ne può fare a meno. La passionale può essere romantica ma anche esigere la sua autonomia: insomma, sa essere un mix che dà quel twist piccante e imprevedibile alla coppia. Può essere zucchero filato ma anche dinamite!

Quello che dobbiamo pretendere

E’ chiaro che ci sono altri mille modi di essere “fidanzate” o comunque partner, e per fortuna siamo tutte libere di essere come vogliamo. Con una regola fondamentale: qualsiasi tipo di relazione abbiamo, dobbiamo pretendere dall’altro rispetto, stima, lealtà, comprensione, sostegno, empatia, condivisione. Insomma, sia che siamo delle super-romantiche con la lacrimuccia in tasca o delle eroine stile Marvel che se la cavano sempre da sole, l’imperativo che deve guidarci è uno solo: essere (il più possibile) felici. E se lo siamo in prima persona, lo sarà anche la nostra coppia .

E tu, che “fidanzata” sei? Gioca con il test e scopri cosa esprimi della tua personalità quando sei in coppia: divertiti a giocare anche se sei single, perché il carattere influenza comunque le tue relazioni affettive in generale.