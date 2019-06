Dove manca il rispetto, non c’è nemmeno amore

editato in: da

Il rispetto, stando alla definizione del dizionario, è un sentimento, e comportamento, che dimostra considerazione per i diritti, il valore, i meriti altrui. Qualcosa di molto importante in qualunque relazione, non solo d’amore.

Purtroppo accade, però, di avere a che fare con persone che non ne dimostrano alcuno, sia nella coppia che in amicizia, o nei rapporti tra parenti e conoscenti. Ma dove non c’è rispetto, non c’è neanche amore. Perché quest’ultimo, essendo un sentimento di affezione, che cela in sé il desiderio di fare del bene a chi si ama, non può sussistere se viene a mancare la considerazione.

Come si manca di rispetto? In tanti modi, per esempio umiliando davanti ad altre persone, maltrattando, insultando, sminuendo, prendendosi gioco della persona che si dice di amare. Si dimostra irrispettoso anche chi non incoraggia il proprio partner, o un amico, a credere in se stesso, a perseguire i propri sogni, a coltivare i propri interessi, a portare avanti le proprie ambizioni, magari per invidia o gelosia. E sebbene nel mondo, che è grande e vario, esistano varie forme di rispetto, alcuni comportamenti sono offensivi a prescindere.

Purtroppo accade che alcune persone, magari esageratamente egoiste, non si rendano conto dei propri atteggiamenti inopportuni, e in questi casi, può essere difficile trovare un accordo o intavolare un dialogo sereno. Tuttavia, la soluzione non è nemmeno tacere, lasciandosi soffocare dall’egoismo altrui, né scadere in un atteggiamento moralista, che vede gesti irrispettosi ovunque, per mancanza di empatia.

In definitiva, il rispetto è molto importante in qualunque relazione di coppia, e non solo, perché senza di esso l’amore, la considerazione, l’amicizia stessa, svaniscono. D’altronde che senso ha frequentare, o stare insieme, a una persona che non dimostra con i fatti di volere il nostro bene? Il rispetto passa anche da questo, perché riconosce il valore altrui, e non lo soffoca facendo prevalere il proprio interesse. E se in alcuni casi vale la pena offrire una chance, in altri è meglio interrompere i rapporti senza troppi sensi di colpa, perché senza rispetto si vive male e tristi.