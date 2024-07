Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono una coppia: la conferma del nuovo amore

Fonte: IPA L'influencer Angela Nasti

Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono una coppia, come confermato dai diretti interessati in alcune storie di Instagram. Già da qualche tempo circolava voce sulla possibile frequentazione tra l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne e l’attaccante della Nazionale italiana di calcio che – ormai è ufficiale – ha interrotto la sua precedente relazione con Flaminia Appolloni.

Angela Nasti e Gianluca Scamacca, la conferma della relazione

Mentre la sorella Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni hanno dovuto affrontare l’ennesimo furto nella loro casa romana, come da lei stessa raccontato sui social, Angela Nasti si sta godendo qualche giorno di mare e spensieratezza con il nuovo fidanzato, Gianluca Scamacca.

Si era già vociferato di un avvicinamento tra l’influencer e l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana (con tanto di vacanza “segreta” a Ibiza), ma senza mai trovare conferma. Adesso, però, i due non si nascondono più e hanno deciso di mostrarsi insieme e felici in alcuni scatti condivisi tra le storie di Instagram che li ritraggono vicini, occhi negli occhi e in atteggiamenti inequivocabili. C’è del tenero e si vede, come confermato all’Investigatore Social, Alessandro Rosica: “Mi ha fatto sapere che lei e Scamacca sono a tutti gli effetti una coppia super affiatata e felice“.

Scamacca e la fine dell’amore con Flaminia Appolloni

L’attaccante della Nazionale era impegnato fino a pochi mesi fa con Flaminia Appolloni, con la quale stava ormai da un paio di anni. O almeno così sembrava. Lo scorso maggio la donna gli aveva dedicato un post su Instagram per celebrare l’ultima vittoria della sua squadra, l’Atalanta, alla quale Scamacca aveva contribuito e lui aveva ricambiato il gesto con un “Ti amo” che lasciava intendere vi fosse ancora del sentimento. “Sei l’ambizione, sei la tenacia, sei il sacrificio, sei il riscatto, il coraggio di fare ciò che ami. Sei l’impegno, la costanza, il talento. Sei come una fotografia di cui ho il negativo, non puoi essere copiato, né condiviso, duplicato. Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto“, aveva scritto nella dedica in questione.

A quanto pare, però, non era proprio così. Non solo la Appolloni ha cancellato il post, ma in breve ha anche interrotto ogni contatto social con quello che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti il suo ex compagno. Che vi sia di mezzo il presunto tradimento di cui si parlava già lo scorso dicembre? I diretti interessati non hanno mai lasciato dichiarazioni al riguardo.

Tutti gli amori di Angela Nasti

Se fino a qualche mese fa Scamacca era impegnato sentimentalmente con Flaminia Appolloni, la Nasti dal canto suo aveva iniziato una frequentazione con Riccardo Sottil, anche lui calciatore ma nella Fiorentina. Anche in quel caso l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato tutto con una foto condivisa sui social, celebrando così la nuova frequentazione dopo le precedenti con Kevin Bonifazi e Pierluigi Gollini, rispettivamente difensore del Bologna e compagno di squadra di Scamacca nelle vesti di portiere.

Neanche a dirlo, non sono mancate le critiche per la nuova coppia. O meglio, per Angela Nasti, accusata non solo di essersi messa tra una coppia consolidata ma anche di cercare solo ed esclusivamente calciatori. “Se non sei calciatore hai poche speranze”, ha ironizzato qualcuno commentando la altrettanto ironica proposta di un utente. Qualcuno, però, ha preso le difese dell’infuencer, sottolineando come sia libera di frequentare chi vuole.