Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: crisi superata

Si è parlato molto della presunta rottura tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Una coppia molto discussa e spesso sotto i riflettori. Se n’è discusso recentemente a causa del loro insolito silenzio social prolungato. Dopo un bel po’, è stata la diretta interessata a prendere la parola.

Nasti-Zaccagni, la foto scaccia crisi

Qualche giorno fa i fan più attenti avevano già individuato un segnale promettente. Parliamo della prima foto di coppia pubblicata da un bel po’ su Instagram da parte della coppia. Settimane di silenzio e poi l’influencer è tornata a postare insieme al calciatore della Lazio.

Nelle foto si vedevano moglie e marito a bordo della loro auto, con Chiara che poggiava la testa sulla spalla di Zaccagni. Non solo la pubblicazione, dunque, ma anche il linguaggio del corpo studiato per allontanare le tante voci sul loro conto.

Ma quali erano stati i segnali della crisi? Non soltanto il silenzio ma soprattutto la scelta di smettere di seguirsi reciprocamente su Instagram. Ciò accadeva a metà febbraio. Un indizio indiscutibile, in una società che ormai vede i social come estensione diretta del mondo reale.

Una coppia tanto presente online, giunta a decidere di rendere note le loro difficoltà con un unfollow, dev’essere in seria difficoltà. Questo il pensiero di tantissimi. Come se non bastasse, poco dopo era circolata la notizia della decisione dei due di mettere in vendita la propria casa di Roma. Fonti vicine alla coppia avevano però smentito la connessione. La scelta sarebbe infatti legata ai due furti subiti nell’abitazione negli ultimi anni.

Il messaggio di Chiara Nasti

Dubbi, incertezze e indiscrezioni sono del tutto spariti dinanzi alle parole di Chiara Nasti. Possiamo dire che la coppia ha ufficialmente superato la crisi che stava attraversando. L’influencer ha infatti preso la parola con un commento a una provocazione di un utente sul suo profilo.

Ricaricata dopo il fine settimana con il padre Enzo e i figli avuti proprio con Zaccagni, la giovane ha messo al proprio posto un utente che le chiedeva, provocatorio, se tra lei e Mattia fosse ormai tutto finito:

“Il nostro amore sta benissimo. So che a qualcuno dispiace ma dovrete farvene una ragione. In tanti avete confuso il desiderio con la realtà”.