Chiara Nasti di nuovo serena allontana le voci di crisi: “Abbiamo battezzato i nostri figli”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti torna a sorridere dopo settimane difficili: la giovane influencer, che a luglio 2025 aveva condiviso sui social il momento di crisi personale e sentimentale che stava attraversando, oggi appare più serena e determinata a voltare pagina. Con la sua solita spontaneità, ha raccontato ai follower come sia riuscita a ritrovare equilibrio grazie al sostegno della famiglia, degli amici e alla forza interiore che l’ha spinta a reagire. Tra nuove abitudini e un ritrovato amore per se stessa, Chiara mostra un volto luminoso, segno di una rinascita che i fan hanno accolto con entusiasmo e, insieme al suo Mattia, ha festeggiato il battesimo dei loro due bambini.

Chiara Nasti di nuovo raggiante annuncia di aver battezzato Thiago e Dea

Chiara Nasti sembra proprio aver ritrovato il consueto sorriso e la gioia di vivere che l’ha sempre contraddistinta e sul suo profilo Instagram ha condiviso un bellissimo annuncio: lei e il marito Mattia Zaccagni hanno battezzato i loro due figli Thiago e Dea.

Dopo la monumentale festa di compleanno a Ibiza lo scorso giugno, ecco di nuovo la coppia in vena di festeggiamenti: in un post corredato da diverse foto che li ritraggono felici ed eleganti insieme a parenti e amici stretti, Chiara e Mattia hanno orgogliosamente annunciato l’importante traguardo e, in particolare, l’influencer ha scritto un bellissimo messaggio dedicato ai suoi bimbi: “Tanti auguri amori nostri, siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre! Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presenti per noi!” mostrando enorme gratitudine per le persone che le sono sempre rimaste accanto.

Per l’occasione l’influencer ha scelto un lungo abito giallo pulcino con collo a lupetto e maniche al gomito, impreziosito da un ampio spacco laterale, abbinato a delle decolletè gioiello a punta mentre Mattia ha optato per un completo di lino bianco molto estivo.

Con loro, negli scatti, i genitori e gli affetti più cari ma anche gli officianti della chiesa dove si è celebrata la funzione. Un momento di felicità che sembra proprio aver spazzato via i momenti difficili attraversati dall’influencer e, soprattutto, le voci di una presunta crisi con Mattia trapelate lo scorso maggio e poi rafforzate proprio dopo il lungo post scritto su Instagram.

Chiara Nasti, la crisi, gli attacchi di panico e la confessione social

Qualche tempo fa aveva fatto preoccupare un post pubblicato da Chiara Nasti sul suo profilo Instagram dove l’influencer appariva decisamente provata. La giovane mostrava il volto rigato dalle lacrime e gli occhi gonfi di pianto e, oltre alla profonda tristezza che esprimeva il suo viso, a colpire i fan erano state soprattutto le parole di accompagnamento agli scatti.

La stessa influencer aveva motivato il suo post così diverso dal solito glamour a cui ha abituato i suoi follower scrivendo: “Che strana che è la vita. Ti mette alla prova continuamente, queste sono immagini dei miei ultimi anni (mettendo mai in conto di farle girare)” e aveva continuato parlando dei momenti di sconforto passati negli anni precedenti, delle difficoltà di essere mamma e degli attacchi di panico dei quali aveva iniziato a soffrire. Di come, nonostante avesse una vita perfetta e una famiglia perfetta, all’improvviso si era sentita sprofondare nel buio.

“Mi ero persa sicuramente qualcosa dove poi con un percorso sono riuscita a capire più di quando dovessi capire.. ma c’è sempre da migliorare, e si sa la vita ci mette sempre sfide davanti ce chi sceglie di combatterle e chi si arrende.. ma io proprio non potevo arrendermi, i bimbi e sola in un altra città. Tutto veloce. Tutto in confusione. E poi c’era la mia rabbia il mio scoppiare per ogni singola cosa che mi faceva credere di esser matta”.

Il racconto della Nasti continuava poi con tanti altri dettagli sul suo sentirsi sola, sui problemi fisici e psichici che aveva dovuto affrontare dopo la nascita dei figli fino ad arrivare alla consapevolezza di doversi affidare ad un professionista per uscirne.

Oggi finalmente Chiara sembra più serena che mai, accanto al suo Mattia e ai suoi due gioielli.