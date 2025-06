Chiara Nasti e Mattia Zaccagni innamorati e complici a Ibiza per il compleanno di lui

IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Belli, innamorati e super felici: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sembrano aver messo a tacere una volta per tutte le voci di una presunta crisi. La coppia, volata ad Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax e festeggiare il compleanno del calciatore, è stata vista più affiatata e complice che mai in occasione della mega festa a tema total white organizzata sull’isola.

Chiara Nasti, festa glamour in bianco per il compleanno di Mattia Zaccagni

Da una coppia glamour come quella composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non ci si poteva certo aspettare una festa come le altre e, infatti, il compleanno del calciatore della Lazio è divenuta l’occasione perfetta per organizzare uno spettacolare party total white sull’isola delle Baleari. Tra gli invitati al party ci sono stati i familiari, pochi amici stretti e i loro due bambini, Thiago e la secondogenita Dea, per una festa vissuta all’insegna del divertimento e dell’amore.

In particolare Chiara e Mattia sono stati visti in atteggiamenti affettuosi, con baci e abbracci a profusione che sembrano aver dissipato ogni dubbio sulla tenuta della loro unione, tempo fa messa in discussione dalle voci di una presunta crisi. Archiviato quel momento di down temporaneo, la coppia sembra essere tornata allo splendore di sempre e, sull’isola spagnola, ha dato il meglio di sè divertendosi in compagnia di parenti e amici.

In occasione del compleanno del calciatore infatti, la coppia ha organizzato una spettacolare festa a tema total white dove il bianco è stato protagonista assoluto. Organizzata in una splendida location affacciata sul mare, completamente decorata con dettagli floreali bianchi e una lunga tavolata all’aperto per la cena sotto le stelle, resa ancora più magica dalle luci soffuse, la festa per i 30 anni di Mattia ha visto anche degli outfit a tema.

Il calciatore ha sfoggiato un completo estivo casual ed elegante, ovviamente in bianco, mentre Chiara ha puntato su un sensuale abito vedo-non vedo illuminato da gioielli in oro bianco. Balli e canti hanno intrattenuto gli ospiti e fatto scatenare tutti fino a notte fonda.

Ovviamente il party è stato documentato ampiamente sui social dall’influencer che ha condiviso i momenti salienti della serata, dedicando anche un tenero post al marito.

Chiara Nasti, la crisi con Mattia sembra acqua passata

Da sempre abituata a stare sotto i riflettori, la coppia composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è solita condividere con i propri fan momenti della quotidianità, compresi gli scatti con i due piccoli di casa, Dea e Thiago. Il risvolto della medaglia di tanta presenza social però è il fatto che ogni loro movimento passa sotto la lente d’ingrandimento dei follower, finendo così per essere analizzato e interpretato a volte in modo sbagliato.

Qualche mese fa hanno dunque iniziato a circolare delle voci di una possibile crisi, scatenate proprio dal fatto che ad un certo punto marito e moglie hanno smesso di seguirsì reciprocamente sui social, salvo poi riconnettersi dopo breve tempo. Un gesto che non è passato inosservato ai fan, accendendo il gossip intorno alla coppia.

Ad aggiungere benzina sul fuoco è stato poi uno sfogo via Instagram di Chiara che ha condiviso un messaggio di un’amica (o del suo personal trainer) in cui le si diceva: “Sei stanca, hai fatto sacrifici e ti senti sola nel gestire tutto (…) Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi sempre scegliere come reagire”.

Questo ha fatto pensare a molti a momenti di nervosismo e stress, generati dall’essere madre di due bimbi piccoli e dalla pressione mediatica alla quale l’influencer sarebbe costantemente sottoposta, mentre alcuni rumor avrebbe suggerito la possibilità di tensioni familiari che andrebbero oltre la coppia, coinvolgendo legami con la famiglia di origine.

Tuttavia, fonti vicine e dirette della coppia hanno subito smentito queste voci, definendo il rapporto con Zaccagni forte e solido. Anzi, nonostante i momenti difficili, la coppia è rimasta sempre più unita che mai e questa reunion ibizenca all’insegna del glamour e dell’amore sembra proprio confermarlo.