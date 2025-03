Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, perché si parla di crisi

Fonte: IPA Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

Chiara Nasti non è più Chiara Nasti. Siamo abituati a vedere l’influencer napoletana onnipresente sui social, tra pose sensuali e accattivanti, attorniata dai suoi oggetti di lusso, tra confidenze spesso discutibili e un atteggiamento a tratti strafottente. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato: la 27enne sta attraversando un momento particolarmente duro e secondo molti ci sarebbe maretta con il marito Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio sposato nel 2023. In molti stanno parlando di crisi di coppia ma in realtà pare che ci sia altro dietro questo difficile periodo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi?

Chiara Nasti sta vivendo un momento di difficoltà. E ai suoi follower più attenti non è di certo passato inosservato: sui social, dove è sempre molto presente, l’influencer appare oggi con minore frequenza e dalle sue espressioni traspare una certa tristezza ed irrequietezza. Qualche nodo irrisolto dentro di sé. A conferma di ciò la sua ultima story Instagram che, dopo aver creato un certo allarmismo, è stata rimossa.

La Nasti ha condiviso un messaggio di un suo amico in cui la esorta a “non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento” perché “non ti aiuterà. Se vuoi stare davvero bene fallo nel modo giusto, senza portarti dentro stress e nervosismo. Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi sempre scegliere come reagire”.

Proprio quest’ultima frase ha colpito molto Chiara, che ha voluto sottolinearla senza però svelare i dettagli di quello che sta vivendo. Quasi contemporaneamente alla condivisione di questa story è sparito il follow della Nasti a Zaccagni e viceversa. Poco dopo i due sono tornati a seguirsi. Crisi oppure no?

Secondo l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social, Chiara Nasti starebbe vivendo un periodo personale di crisi, in cui il suo matrimonio c’entra poco. “Ricordate che anche i Vip e i ricchi hanno problemi personali e momenti no – ha fatto sapere Rosica – non sono macchine. Siamo tutti uguali”.

Della stessa lunghezza d’onda sembra essere Deianira Marzano che ha ribadito: “Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita. Non sempre chi ci sta accanto riesce a comprenderci nelle nostre fragilità”.

Nel giro di due anni Chiara è diventata mamma due volte, di Thiago e Dea, e ogni donna sa bene quanto un figlio possa far cambiare nel profondo, anche nei lati più nascosti.

Chiara Nasti derubata dalla domestica

Tra l’altro di recente Chiara Nasti ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati ad una sua collaboratrice domestica. Una donna di nazionalità sudamericana che è stata denunciata dall’influencer per la scomparsa di costosi gioielli e vestiti.

Pare che la colf fosse solita indossare i vestiti della Nasti – mentre lei non era presente in casa – per scattare delle foto e vantarsi così sui social con amici e parenti.

Secondo Chiara e Mattia Zaccagni la donna sarebbe coinvolta anche nel pesante furto che la coppia ha subito la scorsa estate pochi giorni prima della nascita della piccola Dea. Oggetti di valore sono stati trafugati nella villa lussuosa dei coniugi che, al momento della rapina, si trovavano a cena fuori.