Fonte: IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti è diventata mamma per la seconda volta. Dopo giorni di attesa concitati, in cui il pancione era diventato davvero incontenibile, l’influencer ha dato alla luce la sua secondogenita dopo Thiago, che ha ha chiamato Dea. A darne l’annuncio è stato suo marito Mattia Zaccagni, che è intervenuto nelle sue storie di Instagram per rivelare al mondo di essere diventato di nuovo papà. Una grande gioia dopo la delusione degli Europei 2024 in cui lui si è distinto per il miracoloso gol al 98′, e che gli restituisce finalmente il sorriso e gli cambia la vita, per la seconda volta.

Chiara Nasti mamma bis

La piccola era aspettata da qualche giorno, come dimostrano le ultime immagini di mamma Chiara Nasti, e finalmente è arrivata. Un’attesa lunghissima, soprattutto quella delle ultime ore, che ha preceduto la nascita di Dea già sorella minore di Thiago e secondogenita del calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni. I due si sono sposati nel 2023, alla presenza del loro bambino, che ha ricoperto il ruolo di paggetto.

La seconda gravidanza è arrivata però all’improvviso, almeno per i follower dell’influencer che non sospettavano ancora che fosse in dolce attesa. Aveva voluto tenere il segreto per sé, sebbene si avvertissero le prime rotondità sotto gli abiti indossati per Capodanno, ma tutto sommato era riuscita a mantenere il segreto. Dal momento dell’annuncio, non ha più potuto contenere la gioia e ha perfino rivelato il nome della piccola, sebbene tardivamente, tant’è che fino all’ultimo non aveva il corredino personalizzato in vista dell’arrivo della bambina.

“Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti mammina, benvenuta Dea”, ha scritto il centravanti della Lazio a corredo della prima voto di famiglia che li ritrae tutti insieme. Dea appena nata e Chiara Nasti che si tende verso la sua bambina: un’immagine bellissima e molto privata che il calciatore ha voluto condividere con tutti, per spiegare la grande gioia che sta provando in questo momento.

L’amore per Mattia Zaccagni

La relazione con Mattia Zaccagni, che nel 2023 è diventato suo marito, è arrivata dopo un periodo difficile seguito alla rottura con Nicolò Zaniolo che aveva voltato pagina rapidamente. Oggi non ha occhi che per il padre dei suoi figli, con il quale ha formato una bellissima famiglia oggi composta da due bambini. Purtroppo, non aveva potuto seguirlo agli Europei 2024 in Germania, perché era troppo avanti con la gravidanza e non poteva correre pericoli vista la sua condizione.

“Questa mattina è nato Thiago, primogenito del nostro Mattia Zaccagni. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Zaccagni e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Mattia e a mamma Chiara”, aveva scritto la Lazio al momento della nascita di Thiago, mentre sul profilo Instagram del papà si leggeva: “16/11/2022. Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”.