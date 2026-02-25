Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, è nato il secondo figlio

Il calciatore Nicolò Zaniolo ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio: "Quanto sei bello". Accanto a Sara Scaperrotta ha trovato un nuovo equilibrio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Zaniolo e Sara Scaperrotta

Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Il calciatore e la moglie sono diventati genitori per la seconda volta. Un altro maschietto dopo Tommaso, nato nel 2021 in un periodo non particolarmente felice per la coppia. Che, dopo aver attraversato diverse turbolenze, oggi è più felice e unita che mai. E così ha allargato il clan con la nascita del piccolo Leonardo.

È nato il secondo figlio di Zaniolo e Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo ha annunciato sui social la nascita di Leonardo, il secondogenito avuto da Sara Scaperrotta, la donna della sua vita. “Quanto sei bello”, ha scritto il giocatore dell’Udinese, pubblicando il primo scatto del bebè, venuto alla luce il 24 febbraio. Una foto in primo piano e in bianco nero, un’immagine di pura dolcezza.

Nel giro di pochi minuti tantissimi like e commenti, molti dei quali provenienti da personaggi famosi. Mauro Icardi e Alice Campello hanno lasciato dei cuori, così come i calciatori Nicolò Fagioli e Iker Bravo. Non è mancato un messaggio da parte della dirigenza dell’Udinese: “Benvenuto in famiglia”.

Insieme dal 2018, Nicolò Zaniolo, 26 anni, e Sara Scaperrotta, 27, sono diventati genitori per la prima volta nel 2021 con la nascita di Tommaso.

La coppia ha vissuto un momento di crisi durante la gravidanza di Sara e in quel periodo lui ha anche frequentato un’altra donna, Chiara Nasti (oggi sposata con Mattia Zaccagni, capitano della Lazio). Dopo un breve periodo di lontananza, Zaniolo e la Scaperrotta, legati dalla presenza di Tommaso, hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.

A marzo del 2025 è arrivata la proposta di matrimonio del calciatore. Si sono sposati a febbraio del 2026, in gran segreto e poche settimane prima della nascita del secondo figlio.

Il nuovo equilibrio di Nicolò Zaniolo

Oggi Nicolò Zaniolo appare un uomo nuovo, che ha ritrovato un equilibrio tanto nella vita privata quanto sul campo da calcio, dove è tornato a brillare con continuità con la maglia dell’Udinese.

Ma la vittoria più bella è sicuramente quella familiare. Accanto a lui c’è Sara, compagna di un percorso non sempre semplice, segnato da momenti difficili, distanze e incomprensioni. Il loro legame appare più forte che mai, trasformato dalle prove affrontate insieme e dalla volontà di ricominciare.

Il matrimonio celebrato lontano dal clamore mediatico non è stato soltanto una sorpresa, ma la scelta consapevole di proteggere qualcosa di autentico, costruito giorno dopo giorno con pazienza e coraggio.

In un tempo in cui anche le storie d’amore più belle sembrano consumarsi in fretta, la loro sembra andare in una direzione controcorrente. È il segno che il perdono può diventare una forma di crescita, che gli errori non definiscono il futuro e che ricominciare non è una debolezza, ma un atto di forza.

La rinascita di Zaniolo passa così attraverso due dimensioni che viaggiano finalmente in armonia: il calcio, vissuto con una nuova serenità, e la famiglia, diventata il suo punto fermo. Una doppia vittoria che parla di responsabilità, di scelte e di un amore che ha deciso di non arrendersi. Perché, quando si impara a proteggere ciò che conta davvero, il futuro torna a essere una promessa concreta.