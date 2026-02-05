Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati, le foto del matrimonio a sorpresa

Dopo anni d'amore, un figlio e il secondo in arrivo, Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati marito e moglie

IPA Niccolò Zaniolo

Alcune storie d’amore sembrano scritte per ricordarci che il “per sempre” non è una linea retta, ma un percorso fatto di deviazioni, pause e grandi ritorni. È il caso di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, che hanno sorpreso tutti celebrando il loro matrimonio nel più assoluto riserbo. Una cerimonia lontana dal clamore mediatico, svelata solo attraverso pochi, dolcissimi scatti condivisi sui social dagli sposi e da una ristrettissima cerchia di amici.

Un “Sì” all’insegna della riservatezza

Il 4 febbraio 2026 resterà una data da ricordare per l’attaccante dell’Udinese, Niccolò Zaniolo, e l’influencer Sara Scaperrotta. “Noi”, ha scritto lui su Instagram, un messaggio-non messaggio accompagnato da un cuore e dalla data del matrimonio. La foto ufficiale ritrae la famiglia al completo: Nicolò, Sara e il piccolo Tommaso, il loro primogenito, che ha partecipato attivamente alla gioia dei genitori.

A differenza di molti colleghi che scelgono cerimonie sfarzose e dirette streaming (anche in tempi lontani e non sospetti, come ricordiamo per il matrimonio celebrato in diretta fra Francesco Totti e Ilary Blasi), la coppia ha optato per la più assoluta semplicità. Dalle storie pubblicate dagli invitati — tra cui l’influencer Nicol Luzzardi — vediamo che la giornata è stata riservata a pochi intimi. Una tavola imbandita con eleganza minimalista e una torta nuziale a forma di cuore, bianca, con la semplice scritta di cioccolato “Just Married”. Anche i look degli sposi hanno rispecchiato questa filosofia: classe senza ostentazione, mettendo al centro l’emozione del momento piuttosto che l’apparenza.

Il lieto fine dopo la tempesta

Chi ci segue, sa che questo matrimonio è stato il coronamento di una storia d’amore complessa che ha attraversato mille difficoltà. Iniziata nel 2019, la relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta ha vissuto momenti di profonda crisi, culminati in una rottura dolorosa proprio durante la prima gravidanza di lei, nel 2020. In quel periodo, l’influencer aveva condiviso con i follower la solitudine di un percorso di maternità affrontato inizialmente senza il supporto del calciatore.

Mentre si seguivano i flirt di Zaniolo con Madalina Ghenea e Chiara Nasti, il legame con Sara sembrava destinato a restare un capitolo chiuso, legato esclusivamente al ruolo di genitori di Tommaso. Ma, tra il 2023 e il 2024, qualcosa è cambiato. I due ci hanno riprovato, ricostruendo pezzo dopo pezzo la loro intesa, fino alla romantica proposta di matrimonio avvenuta a Firenze nel marzo 2025, in un ristorante affacciato sul Lungarno.

Una famiglia che si allarga

Oggi Nicolò Zaniolo appare un uomo nuovo, che ha ritrovato un equilibrio tanto nella vita privata quanto sul campo da calcio, dove sta trascinando l’Udinese con prestazioni di alto livello. Ma la vittoria più bella è sicuramente quella familiare. La coppia, infatti, è in attesa del secondo figlio: “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”, avevano annunciato a ottobre 2025.

Il matrimonio a sorpresa di Nicolò e Sara ci racconta così che perdonarsi e ricominciare è possibile. E proprio adesso che molti amori da sogno appaiono sempre più “usa e getta”, la loro scelta di proteggere questo nuovo inizio, lontano dai riflettori e circondati solo dagli affetti più cari, è il segnale di un futuro che può ancora esistere e per il quale vale la pena di combattere. Non resta che fare gli auguri a questa splendida famiglia che, con coraggio, ha saputo trasformare le difficoltà in un nuovo, bellissimo capitolo di vita.