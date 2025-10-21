Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in attesa del secondo figlio: “L’amore sarà ancora più grande”

Con una serie di scatti sui social, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno annunciato di aspettare il secondo figlio

Ancora un fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: la coppia è infatti in attesa del secondo figlio dopo Tommaso, nato 4 anni fa. L’annuncio, come di consueto, è arrivato con un dolcissimo post sui social.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta di nuovo genitori

Uno splendido ritratto di famiglia in bianco e nero e un pancione ben in vista: con un carousel che ritrae fedelmente lo splendido momento che stanno vivendo, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno annunciato che diventeranno presto genitori per la seconda volta. “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande 💙”, recita la didascalia che accompagna il post del lieto annuncio.

Nelle bellissime immagini, i due fidanzati posano in compagnia del primogenito Tommaso, che bacia e accarezza con dolcezza il ventre materno o sorride orgoglioso sulle spalle del suo papà. Un’altra immagine ritrae invece un completino di un intenso azzurro, che sembra confermare il sesso del nascituro. Una notizia arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che attendevano l’annuncio dei fiori d’arancio: lo scorso marzo, infatti, Nicolò aveva fatto la fatidica proposta alla sua fidanzata.

Nozze solo rimandate, ovviamente, vista la grande gioia della seconda gravidanza salutata con auguri e parole calorose sui social. “È bello come le coppie si ritrovano per ricostruire ❤️ vi auguro tanta felicità 🥰 auguroni”, scrive una follower alludendo alla crisi egregiamente superata dai due. “Ritrovarsi per essere ancora più forti!!!! Siete meravigliosi… auguroni!!!!” scrive un’altra utente. Ma non mancano gli auguri di volti dello spettacolo come Paola Di Benedetto, Cecilia Zagarrigo e il calciatore Nicolò Fagioli.

La storia d’amore di Sara e Nicolò

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo stanno insieme da molti anni, ma la loro relazione ha vissuto numerosi alti e bassi. I due sono fidanzati dal 2018, ma nel 2020 si erano separati proprio in un momento molto delicato per Sara, coinciso con la scoperta di essere in attesa del loro primo figlio. “Non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”, spiegò in quell’occasione Zaniolo al Corriere dello Sport.

Nonostante l’avvicinamento all’influencer Chiara Nasti, il calciatore azzurro tornò dopo pochi mesi sui suoi passi, ricostruendo con Sara quella famiglia tanto desiderata: dopo la nascita del piccolo Tommaso, i due si sono riscoperti più innamorati che mai, tanto che lo scorso marzo Zaniolo ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Approfittando dei festeggiamenti per il suo compleanno e della romantica cornice di un ristorante affacciato sull’Arno, lo sportivo ha regalato a Sara uno splendido anello, accompagnato dalla fatidica domanda. La risposta di lei? Ovviamente un convintissimo “sì, lo voglio”.

Prima dei tanto attesi fiori d’arancio, ad ogni modo, la coppia taglierà un altro traguardo ancor più importante: diventare genitori per la seconda volta.