Sara Scaperrotta, chi è la moglie di Niccolò Zaniolo

Si sono sposati a sorpresa dopo anni d'amore: ma chi è Sara Scaperrotta? Tutto sulla moglie di Niccolò Zaniolo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Sara Scaperrotta

Dietro la rinascita, non solo sportiva, di Niccolò Zaniolo – ex calciatore della Roma e della Fiorentina – c’è lei, la sua compagna di vita, e madre del suo primogenito Tommaso. Parliamo di Sara Scaperrotta, oggi ufficialmente moglie del calciatore dell’Udinese, ma da anni protagonista delle cronache rosa per una storia d’amore che sembra uscita da un romanzo moderno. Scopriamo insieme chi è la donna che ha saputo ricucire i fili di un legame che sembrava spezzato per sempre.

Chi è Sara Scaperrotta

Nata a Roma nel 1998, Sara Scaperrotta ha il profilo della giovane donna contemporanea: determinata, istruita e con una visione chiara del proprio futuro. Nonostante la popolarità derivata dalla relazione con Zaniolo, Sara ha sempre mantenuto i piedi per terra, portando avanti con dedizione i suoi studi.

Dopo il diploma, ha scelto di seguire la sua grande passione iscrivendosi all’Università La Sapienza di Roma, dove nel settembre del 2021 ha conseguito la laurea in Scienze della Moda e del Costume. Questa inclinazione accademica non è passata inosservata ai suoi follower: il suo profilo Instagram è un diario di stile curato, dove la sua sobrietà procede ben oltre il modo di vestire. Grazie a queste competenze, oggi è un’influencer affermata, che parla della sua quotidianità insieme alle collaborazioni professionali nel settore fashion.

Una storia d’amore oltre le difficoltà

La vita privata di Sara Scaperrotta è finita sotto i riflettori nell’estate del 2018, quando ha iniziato la sua relazione con l’allora stella nascente della Roma. Ma è nel 2020 che il suo nome è finito al centro dell’attenzione: la coppia si è separata proprio mentre era in attesa del loro primo figlio, Tommaso.

È stato un periodo complesso, segnato da dichiarazioni incrociate e momenti di grande solitudine per la modella. Aveva confessato sui social quanto fosse stato difficile affrontare la prima gravidanza senza il supporto del partner, descrivendo un cammino verso la genitorialità intrapreso “da sola”. Nonostante le frizioni con la famiglia del calciatore e le indiscrezioni sui presunti motivi della rottura, Scaperrotta ha sempre messo al primo posto il benessere del bambino, nato nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2021.

Dopo una parentesi sentimentale con l’imprenditore Mariano De Matteis, il destino ha però rimescolato le carte. Il legame con Nicolò Zaniolo, evidentemente mai sopito, è tornato a farsi vivo nel 2024, trasformandosi in un ritorno di fiamma che ha portato prima alla convivenza, poi alla proposta di matrimonio a Firenze e infine alle nozze celebrate il 4 febbraio 2026. Nell’ottobre del 2025, hanno annunciato di aspettare il secondo figlio.

La vita privata

Sara Scaperrotta non è solo “la moglie di”. Chi la segue sa che dietro le foto patinate c’è una ragazza che ama le cose semplici. È una grande amante del mare e degli animali, elementi che ricorrono spesso nei suoi scatti di viaggio. Non solo. Oltre ai look sempre impeccabili, sfoggia un tatuaggio sul braccio, spesso visibile nelle sue foto più spontanee.

L’influencer sta vivendo un momento magico: oltre alla gioia del matrimonio, sta vivendo la sua seconda gravidanza, un dono che corona questo “secondo tempo” della sua vita con Nicolò Zaniolo.