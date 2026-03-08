Calcio, musica e televisione si mescolano in questa lista: ecco chi si è sentito chiamare papà per la prima volta e chi è ormai un genitore navigato

IPA I Vip diventati papà nel 2026

Il mondo dei Vip regala in maniera quasi costante notizie relative a nuove gravidanze. Del resto l’agiatezza economica permette in maniera più spensierata di pensare a una nuova vita, al netto di quanto accade nel mondo. Non mancano dunque i nomi anche in questo 2026, dall’Italia all’America. Ecco chi sono i famosi che si stanno godendo la paternità quest’anno.

Dybala papà per la prima volta

Gli anni a Roma hanno lasciato il segno nel cuore di Paulo Dybala in vari modi. Al di là di quanto accaduto sul campo, l’argentino è diventato padre per la prima volta nella Capitale. Sua figlia è di fatto italiana e romana di nascita, al netto delle origini della sua famiglia. È qualcosa che lo legherà per sempre alla città.

Il suo nome è Gia ed è frutto dell’amore con Oriana Sabatini. La piccola è venuta al mondo presso il Policlinico Gemelli. Il tutto è avvenuto mentre lui era allo stadio, con la sua Roma rimontata dalla Juventus all’Olimpico.

Il nome ha un’ispirazione ben precisa: Gia Carangi, modella americana considerata una delle prime supermodel della storia. Un arrivo che ha sorpreso i genitori, essendo giunto in anticipo di ben 9 giorni. Caso vuole, inoltre, che il neo papà si sia dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al delicato ginocchio. Ciò vuol dire due mesi fuori dal campo, circa, campionato virtualmente finito ma, egoisticamente parlando, più tempo con la sua Gia.

Zaniolo papà bis

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Un calciatore e un’influencer, il che non grida esattamente originalità. Le cose tra loro però funzionano ed è ciò che conta.

Lo dimostra ampiamente la nascita del secondogenito Leonardo, venuto al mondo il 24 febbraio 2026. Un nuovo piccolo da accudire dopo Tommaso, con il talento dell’Udinese che ha affidato ai social la propria gioia: “Quanto sei bello!”.

Tale serenità non era affatto scontata per la coppia, che ha vissuto momenti difficili. Si è molto parlato di loro nel 2021, proprio in occasione della nascita del primogenito. Si erano infatti detti addio, con un bel po’ di titoli circolati in rete e tante difficoltà in campo e fuori. La separazione è però acqua passata e il loro ritorno è stato sugellato dall’annuncio del secondogenito a fine 2025.

David Guetta è papà per la quarta volta

Nonostante i suoi 58 anni, David Guetta è diventato papà di un altro figlio il 26 febbraio 2026: “Benvenuto al mondo Skyler. Il più bel segreto che abbiamo mai custodito”. Il celebre dj e produttore ha al suo fianco la compagna Jessica Ledon, di 34 anni, dalla quale ha già avuto Cyan, di due anni.

Sappiamo però che si tratta del quarto bambino per Guetta, padre anche di Angie e Tim, nati dalle nozze con l’ex moglie e manager Cathy Lobé. Nozze durate dal 1992 al 2014, in seguito alle quali il dj non si è di certo gettato subito in una nuova relazione seria. È stata Jessica a fargli cambiare idea. La coppia è pubblicamente insieme dal 2024.

La nuova vita di Josh Radnor

Il 4 febbraio 2026 la vita di Josh Radnor è cambiata per sempre. È infatti diventato padre per la prima volta. Probabilmente sapete di chi si tratta ma nome e cognome non vi dicono tanto quanto il suo viso. Si tratta di Ted Mosby di How I Met Your Mother, serie ormai cult.

Al suo fianco ha sua moglie Jordana Jacobs, con la quale ha annunciato la nascita del loro piccolo. Hanno vissuto questo momento in maniera privata, svelando il tutto soltanto in seguito:

“Abbiamo avuto un bimbo alcuni mesi fa. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento. Il suo sorriso illumina la stanza. Osserva molto e ragiona tanto. Quando gli suono le canzoni con la chitarra va in trance e trova la parola ‘baba ghanoush’ esilarante. È una grande gioia e io e Jordana siamo felicissimi sia qui”.