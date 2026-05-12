Grande Fratello Vip, sondaggi del 12 maggio: chi è il prossimo finalista

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Manca pochissimo alla puntata di stasera, martedì 12 maggio, e il televoto del Grande Fratello Vip è più incerto che mai. In palio c’è il terzo posto in finale, dopo che Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno già conquistato il loro posto. Cinque i concorrenti in nomination – Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi – e il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di raggiungerle. La finale dovrebbe andare in onda martedì 19 maggio.

Grande Fratello Vip, i sondaggi del 12 maggio 2026

Prendendo come riferimento i sondaggi del Forum del Grande Fratello su Forumfree, che da anni rappresentano uno dei termometri più seguiti dal fandom del reality, il quadro che emerge è quello di una sfida a due. Adriana Volpe è in testa con il 41,3% delle preferenze, seguita a brevissima distanza da Lucia Ilardo al 39,2%. Un distacco di poco più di due punti percentuali che rende tutto apertissimo: è sufficiente un’oscillazione nelle prossime ore per ribaltare la classifica. Molto più staccati gli altri tre nominati: Raimondo Todaro si attesta intorno all’11%, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi chiudono rispettivamente al 4,5% e al 3,9%, con percentuali che lasciano poco spazio alla speranza.

Il dato sulla Volpe non sorprende del tutto. Adriana è stata una delle protagoniste di questa edizione, si è ritagliata un ruolo centrale nella Casa anche grazie all’alleanza con Antonella Elia. Lucia Ilardo, dal canto suo, che abbiamo visto insieme a Rosario in Temptation Island 2025, ha costruito il suo consenso un passo alla volta, conquistando una fetta di pubblico che la sostiene con convinzione.

Per Todaro, Dumitras e Biancardi le percentuali non sono altrettanto speranzose: hanno avuto i loro momenti nella Casa, ma evidentemente non sono riusciti a creare quel legame con il pubblico indispensabile arrivati a questo punto del gioco. A pochi giorni dalla finale, il televoto diventa spietato, e premia chi è riuscito a lasciare un segno più profondo.

La Casa nel caos prima della puntata: tutti contro Francesca Manzini

Se fuori dalla Casa si ragiona di percentuali e pronostici, dentro il clima è tutt’altro che sereno. Le ultime ore sono state segnate da uno scontro durissimo che ha coinvolto Francesca Manzini e ha diviso i concorrenti. Il motivo è un episodio che ha visto protagonista Raul Dumitras: la Manzini ha raccontato che le avrebbe tolto le mani dalla bocca usando la forza per darle poi un bacio a stampo. Tuttavia, le sue parole non hanno convinto quasi nessuno nella Casa. Anzi, la Manzini ha anche ricevuto diverse accuse: secondo i concorrenti, avrebbe architettato una strategia contro Dumitras, cosa già successo in passato con Marco Berry.

Lo scontro più acceso è stato con Alessandra Mussolini, che non si è trattenuta: “Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Ci hai rotto i cog***. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***”. Francesca si è difesa, ma il fronte contro di lei si è compattato rapidamente. Con l’avvicinarsi della finale, i nervi nella Casa sono ormai sempre più tesi.