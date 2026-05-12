GF Vip, il bacio fra Francesca Manzini e Raul scatena il caos nella casa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A minare gli equilibri, già piuttosto precari, nella casa del Grande Fratello Vip, è arrivato il bacio fra Francesca Manzini e Raul Dumitras. Un avvicinamento improvviso che ha creato non poche polemiche, scatenando numerose liti.

Il bacio fra Francesca Manzini e Raul: accuse e polemiche

Tutto è iniziato quando Francesca Manzini e Raul Dumitras, durante un gioco in confessionale, si sono baciati. L’imitatrice ha rivelato di essersi sentita a disagio: Raul infatti le avrebbe tolto la mano dalla bocca per poi darle un bacio a stampo.

Poco dopo Francesca ha raccontato quanto accaduto agli altri inquilini ed è apparsa molto preoccupata per le conseguenze che questo potrebbe avere nella relazione che sta vivendo fuori dalla casa del GF Vip.

“Per rispetto della persona che c’è fuori, non parlatene ancora – ha detto -. Pubblico, se mi vuoi bene, fammi uscire”. Renato Biancardi ha subito replicato: “Se non vuoi che se ne parli, non creare determinate situazione”.

Così Francesca ha voluto puntualizzare: “Mi è saltato addosso e mi ha baciato, io non volevo che la cosa venisse travisata fuori”. La vicenda, come era prevedibile, ha scatenato il caos nella casa.

Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno attaccato la Manzini, difendendo Raul e accusandola di aver creato un caso solo per far parlare di sè. Ma anche di aver messo in scena una strategia contro di lui.

Raul ha poi voluto puntualizzare il fatto che lui e Francesca stavano giocando e quello era semplicemente un momento di leggerezza. “Stavamo scherzando – ha detto -. Diciamolo che stavamo giocando e che ridevi con me”.

Tutti contro Francesca Manzini

Nel frattempo Francesca Manzini si è trovata al centro di litigi e scontri, prima con Alessandra Mussolini e Antonella Elia, poi con Lucia Ilardo.

“Dato che è stata votata per non andare in finale, sta facendo le clip – ha tuonato Alessandra Mussolini -. È solo un copione per conquistare la prima serata”.

Feroce anche l’attacco di Antonella Elia: “Sei un’isterica che mette la gente nei guai – ha detto, visibilmente alterata -. Non puoi fare le cose e poi pretendere il silenzio”.

“Possibile che c’è sempre un melodramma?”, è stato invece il laconico commento di Adriana Volpe.

Poco dopo è arrivato anche lo scontro con Lucia Ilardo per via di una coreografia e di alcune incomprensioni. “Tu hai detto falla, è la tua esibizione e io ti ho visto tranquilla e per questo vi ho detto di esserci anche voi in quel ruolo, perché fedele all’originale – ha affermato Lucia, accusando la coinquilina -. Si creava un quadro. Io ero anche molto satura la settimana scorsa, ho chiesto di fare quella canzone se dovevo andare via. Se fossimo stati in un momento di tensione positiva e tranquilla, avrei chiesto altro tutti insieme”.