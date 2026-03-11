Abbiamo già avuto modo di vederlo nel cast di Temptation Island 2024: dalla fine di un amore all'inizio di una carriera social e televisiva

Sappiamo che il concetto di Vip non è più quello di un tempo. Il trionfo dei social, di fatto, ha posto quasi nella stessa categoria noti e famosi. Ciò è vero soprattutto per programmi come il Grande Fratello Vip che, impossibilitati a coinvolgere nomi sulla cresta dell’onda e, chiaramente, non potendo coinvolgere sempre gli stessi volti, devono far ricorso alla fantasia.

Lo dimostra il fatto che tra i Vip dell’edizione 2026 risulti anche Raul Dumitras. Si tratta di un famoso? In parte, nel senso che un certo pubblico potrebbe ricordarsi di lui grazie a un altro programma di casa Mediaset. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Perché è famoso Raul Dumitras

La vita di Raul Dumitras è cambiata radicalmente nel 2024, quando è andata in onda l’edizione di Temptation Island cui ha preso parte come fidanzato per tentare di salvare la propria relazione. La trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, che continua a macinare ascolti da capogiro, gli ha donato una gran visibilità mediatica.

Da allora ha lavorato molto sui social, dove vanta centinaia di migliaia di follower. Mostra la sua vita tra console e viaggi, tornando di tanto in tanto a offrire spunti fronte gossip. Nel 2025 aveva fatto parlare di sé per un botta e risposta con l’ex Martina De Ioannon. Di lui aveva detto, criticando gli utenti: “Avete fatto diventare Brad Pitt, chi non era Brad Pitt”.

Come lasciar andare una provocazione di questo genere, soprattutto dopo aver generato il tutto in prima persona, tirando in ballo l’attuale fidanzato dalla sua ex: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qui siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze”. Ecco, dunque, perché potreste aver già sentito parlare di lui e il suo viso potrebbe non risultarvi del tutto nuovo.

Chi è Raul Dumitras

Sappiamo che Raul Dumitras è nato a Roma nel 2001 e, come lascia intendere il suo cognome, ha origini rumene. Non si sa però se da parte di madre, padre o entrambi. Non sono note infatti informazioni pubbliche sulla sua famiglia.

Per quanto riguarda il suo lavoro, torna utile proprio l’esperienza a Temptation Island. Nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia aveva infatti dichiarato di “guadagnare 6 stipendi normali”. Parole che hanno generato la curiosità di alcuni utenti. Su TikTok lui ha così risposto a uno di questi: “Ho una ditta di arredamenti”.

Tramite i suoi social però sappiamo che è anche un dj. Numerosi i post che lo ritraggono alla console, con tanto di numero a disposizione per accordi commerciali. Oggi dovrebbe essere impegnato anche come produttore musicale.

Un’anima imprenditoriale, dunque, che lo ha spinto ad accettare la proposta di Mediaset di superare la porta rossa. Un carattere tutt’altro che facile, il suo, considerando anche i tanti scatti d’ira visti a Temptation Island.

Di certo quella del GF è una ghiotta chance per il suo percorso televisivo, ed ecco cosa ha scritto in merito: “Fin da bambino sono sempre stato testardo, determinato. Ho sempre saputo che i miei sogni non sarebbero mai stati solo dei sogni, e ad oggi posso dire che alcuni li vivo ed altri li inseguo correndo forte! È alle porte una nuova e bellissima esperienza, mi sento fortunato, la vivrò come vivo tutto, con entusiasmo e determinazione, non vedo l’ora. Ci sono fin troppi lati di Raul che non si sono visti, a presto”.