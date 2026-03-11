GF Vip 2026, prime polemiche: Guendalina Tavassi esclusa, lite Paola Caruso e Antonella Elia

Il GF Vip è alle porte, ma le polemiche sono già iniziate dall'esclusione di Guendalina Tavassi alla lite Caruso-Elia.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma le polemiche – come era facile immaginare – non mancano. Ilary Blasi ha ormai svelato il cast della trasmissione e, fra liti e mancati ingaggi, sono numerose le discussioni nate intorno al cast dello show di Canale 5.

Guendalina Tavassi esclusa dal GF Vip

La prima riguarda l’esclusione di Guendalina Tavassi, influencer e volto storico del GF Vip. La 41enne ha risposto al commento su Instagram di un utente che le ha chiesto perché non fosse nel cast del reality. “Mi state dicendo che dovrò vincere io – ha commentato con la consueta ironia -. Ragazzi, ma non lo faccio, che cosa vinco che non ci sono? Eh, gli autori non lo capiscono. O meglio, loro sanno del mio potenziale, ma non parlo di potenziale in senso generico, perché non sono nessuno, però so benissimo che all’interno del Grande Fratello, se ci sono io, ci si diverte. Perché poi questo trash, diciamo la verità, piace a tutti”.

“Il fatto di vedere tutte queste persone che vanno d’amore e d’accordo annoia, il litigio fa gola – ha aggiunto -. E io si sa che rompo le scatole parecchio. Però non ci sarò, non ho fatto il provino per questo GF”.

A condurre il Grande Fratello Vip ci sarà Ilary Blasi, arrivata dopo lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini e le rivelazioni di Fabrizio Corona legate proprio al reality.

“Devo dire che mi sarebbe piaciuto perché ci sarà Ilary – ha confidato l’influencer -. E già la mia Isola dei Famosi con Ilary è stata veramente una bellissima edizione, quelle dopo non mi sono piaciute moltissimo. Se ci fossi stata avrei dovuto vincere, ma per forza. E invece no, oltre a non vincerlo, non ci sono neanche”.

“Ragazzi, voi mi fate ridere quando mi dite ‘dovresti andare, dovresti fare’, ma non è che decido io dei programmi che ci sono – ha concluso -. Cioè, non funziona così, ragazzi, non è che io alzo il telefono e dico ‘scusami, oggi vorrei essere lì. Posso?’. No, ragazzi, o ti chiamano o devi chiedere, devi rompere le scatole, ma io non sono proprio il tipo di persona che lo fa”.

La presunta lite fra Antonella Elia e Paola Caruso

Resta invece un mistero la presunta lite fra Antonella Elia e Paola Caruso, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa si era parlato di uno scontro fra le due showgirl e della volontà della Caruso di non partecipare al reality. Un’indiscrezione che però è stata smentita dalla stessa Paola che su Instagram ha raccontato di essere pronta a girare le ultime puntate di Avanti un altro prima di entrare nella Casa del GF Vip.

Amedeo Venza aveva parlato di uno scontro e del tentativo della redazione dello show di convincere la Caruso a non rinunciare all’esperienza. Con molta probabilità scopriremo la verità solo quando la trasmissione inizierà e verranno a galla tutte le dinamiche.

Ospite di Verissimo, Paola si era detta molto felice per questa nuova avventura. “Ho la pelle d’oca, una cosa finché non la puoi dire quasi non è vera, ora che l’hai detto è vera – aveva confessato, parlando anche del figlio -. So che mi mancherà da morire, è l’amore della mia vita, mi sono attrezzata, mi sono portata una foto mia e di Michy, me la guarderò”.