Ilary Blasi avrebbe dovuto fermare il teatrino tra Paola Caruso e Antonella Elia, qualcuno poteva farsi molto male

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La puntata di mercoledì 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip non poteva iniziare peggio. Volumi decisamente elevati, tanto nei video recap quanto in diretta, e toni decisamente oltre ogni limite. Le due protagoniste assolute sono state Antonella Elia e Paola Caruso. E, che ci crediate o meno, la prima è stata la più equilibrata del duo.

Lo show di Paola Caruso

Ad Antonella Elia viene preparato un trono nel Localino. Il GF ha ben pensato di fare di questa stanza l’area designata allo scontro faccia a faccia. Qui ha modo di vedere un video riassunto dello sfogo prolungato e decisamente eccessivo di Paola Caruso.

Cosa l’ha fatta scattare così tanto? Il fatto che la Elia sia la prima finalista del reality di Canale 5. La bonas di Avanti un altro ha perso così tanto il controllo da spingere addirittura Alessandra Mussolini a prendere le distanze.

Ha accusato un malessere interiore che non è in grado di controllare. Dal confessionale alle varie camere della casa, fino al confronto faccia a faccia, ripetuto. Paola Caruso detesta Antonella Elia e il fatto che sia stata premiata in questo modo la fa impazzire (parole sue, ndr).

Offese di ogni sorta, a dimostrare che la cura Berlusconi forse non è servita a molto. Non si arriva alle mani, almeno questo, ma di certo si offre un teatrino che anche i più grandi appassionati del reality fanno fatica a digerire. Eppure pensavamo fossero lontani i tempi delle tirate di capelli a L’Isola dei Famosi (Antonella Elia vs Aida Yespica). In questo caso, come detto, non si arriva alla violenza fisica ma quella verbale basta e avanza.

A colpi di noci di cocco

Nel Localino va in scena il confronto a quattro. Ilary Blasi si diverte nell’osservare tutto ciò a distanza, guardando personaggi dello spettacolo accettare di andare così tanto oltre la soglia della decenza.

Non a caso sottolinea ad Antonella d’avere un cesto pieno di noci di cocco, con le quali può fare ciò che vuole, o quasi. Si ritrova dinanzi non solo Paola Caruso ma anche Alessandra Mussolini. Due nemiche affiancate da una sostenitrice: Adriana Volpe.

Lo scontro si fa subito acceso, con scene così chiassose da mettere in fuga i cani in giro per casa, dati i livelli sonori raggiunti. Da “neanderthaliana” a “maiale nel fango”, fino a uno strano “struzzo ingrassato”.

Tra un epiteto e l’altro, Ilary Blasi sorride di gusto. Di colpo poi la Elia afferra delle noci di cocco e le scaglia, con forza, a terra. Lo fa in direzione di Paola Caruso, che ne approfitta per chiedere il rispetto della decenza. Incapace forse di ascoltarsi, ritiene che soltanto la “rivale” abbia superato il limite. Sostiene d’aver rischiato grosso, essendo stata sfiorata da una scheggia all’altezza del ginocchio: “Ilary, non ci sto. Rientro quando ha smesso di lanciare noci di cocco. Non voglio andare in ospedale perché ho rischiato di perdere un occhio”.

Ignorando per un attimo che sul dizionario, alla voce drama, c’è il viso della Caruso, come darle torto in merito al fatto che lanciare noci di cocco con violenza possa non essere il massimo in un programma televisivo o nella vita reale. Ilary continua a ridere e redarguisce con fare gentile la concorrente.

I lanci si interrompono e prendono la parola le due reginette dello studio. “Rosicare è umano, perseverare è Caruso”, dice Cesara Buonamici. Selvaggia Lucarelli, invece, è quasi incredula: “Sono così tranquille che confronto la Mussolini sembra il Dalai Lama”.