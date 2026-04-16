GF Vip, la Mussolini sbotta, rompe il patto e fa piangere Antonella Elia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’alleanza fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia sembra già essere finita. Una rottura arrivata al Grande Fratello Vip dopo una lite piuttosto accesa fra le due, tanto che la Elia è scoppiata a piangere.

Lite furiosa fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Dopo una breve tregua Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono tornate a scontrarsi. Le due prime donne del Grande Fratello Vip negli ultimi giorni hanno adottato due strategie differenti. Mentre Antonella è decisa a ignorare la Mussolini, quest’ultima si è lasciata andare a diverse provocazioni nei confronti della showgirl.

“Volete che vi tengo svegli tutta la notte?”, ha detto la Mussolini, rivolta agli altri concorrenti. La risposta della Elia è stata piuttosto pungente: “Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi”, ha detto, scatenando la reazione di Alessandra che non ha gradito la battuta.

“Che vuol dire le pillole del mattino? Eh, che al mattino svegli tutti perché devi prendere le pillole, alla sera ti addormenti perché hai una certa – ha detto -. Ma che c’entrano le pillole? Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio? Io le prendo perché le devo prendere. Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io devo prenderle”.

La tensione è poi salita ancora di più. Alessandra ha sbattuto una teglia sul bancone della cucina e si è avvicinata alla Elia.

“Hai da dire qualcosa anche su questo? Vuoi dire che una persona non può prendere le pillole? Questo perché tu sei sana e io sono malata? – ha aggiunto – Io non devo prendere le pillole perché tu sei sana e io sono malata e ti dà fastidio che prendo le pillole? Dimmelo! Strega! Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio? Io prendo le pillole per le palpitazioni, per il colesterolo e per stare qua dentro casa a guardarti. Stai molto attenta! Stai-molto-attenta!”.

“Questo è teatro puro! Brrr tremo! Tremo!”, ha risposto la Elia. Poco dopo Adriana Volpe è intervenuta per fermare le due donne ed evitare che la discussione degenerasse. In seguito Antonella è apparsa molto provata dalla lite ed è scoppiata a piangere, lasciandosi andare allo sconforto.

La fine dell’alleanza

Che ci fosse aria di liti era stato chiaro già durante il finale della puntata del Grande Fratello Vip. Durante le nomination, nella catena per salvare i protagonisti dello show, Antonella Elia aveva avuto la peggio, finendo in nomination insieme a Lucia Ilardo.

“Nomino Alessandra perché ho abboccato come una deficiente convinta che lei avesse delle idee vere, mi ha coinvolta in questa schifezza del trio perché diceva che i ragazzi complottavano… Le ho creduto, ho sbagliato, mi ha preso per i fondelli!”, aveva detto la Elia, delusa dalla Mussolini, pronta a tradire il patto fatto con lei e Adriana Volpe.

La Volpe aveva poi aggiunto: “Lei è stata furba nel prendere la palla al balzo, sennò avrebbe dovuto chiedere scusa per tutte le cose che ha detto, e io cretina che ci ho creduto. Io lo avevo detto ad Antonella, ma ho sbagliato perché dovevo parlane con loro, e ammetto il mio errore”