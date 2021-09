Filippa Lagerback, la figlia Stella Bossari va a convivere: il messaggio su Instagram

editato in: da

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diventa modella

Stella Bossari va a convivere e Filippa Lagerback racconta la sua emozione per la figlia, fra ricordi, piccole paure e la gioia di vedere la propria figlia crescere e andare per la sua strada. Frutto dell’amore della modella per Daniele Bossari, Stella ha ereditato la bellezza della sua famosissima mamma e l’intraprendenza del suo papà.

Studiosa e bellissima, lo scorso luglio si era diplomata alla Scuola Europa di Varese. Ora è pronta per una nuovissima avventura. Ad accompagnarla, ancora una volta, ci sono i suoi genitori, che sono sempre rimasti accanto a Stella per guidarla e sostenerla nelle sue scelte. Stavolta, come rivela Filippa, è un po’ difficile, perché la figlia lascerà la casa di famiglia a Varese per trasferirsi a Milano.

La giovane, che ha già una carriera avviata come top model, ha infatti deciso di andare a convivere con il fidanzato. L’appartamento è stato arredato con l’aiuto di mamma e papà. La Lagerback su Instagram ha mostrato il suo giro all’Ikea per acquistare le ultime cose, poi ha postato uno scatto che mostra la stanza con le valigie della figlia. “A 18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università – ha scritto -. Se avessi saputo di stare via 30 anni (trenta! questo settembre l’anniversario!) forse avrei preso almeno due o di più, come te cuore mio. Buona fortuna amori, vi voglio tanto bene!”.

Infine Filippa si è rivolta scherzosamente a Whisky, il cane che ha adottato con Daniele Bossari, presente nella foto, spiegando che tornerà a Varese con loro. Poco prima la conduttrice di Che tempo che fa aveva postato uno scatto di famiglia, scrivendo: “Grandi amori non temono nuovi inizi” e ricevendo tanti commenti e rassicurazioni dagli amici.

La più entusiasta per questo nuovo inizio sembra proprio Stella Bossari che su Instagram ha postato alcuni scatti dalla nuova abitazione. Nel primo bacia il fidanzato Riccardo accanto a scatolini e valigie, nel secondo la coppia cena sul pavimento con candele accese e la pizza nei cartoni. “Un nuovo inizio! – ha commentato la ragazza -. Prima sera nella casa nuova: cenetta sul pavimento, candele, musica e amore”.