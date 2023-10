Tutto pronto per il ritorno di Che tempo che fa, che rivedrà Filippa Lagerback in studio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Stesso format ma su un canale differente, dopo il forzato addio alla Rai. Grande entusiasmo per l’esordio sul NOVE.

Nella prima parte dopo l’annuncio del mancato rinnovo del programma e il nuovo accordo di Fazio, in tanti si sono chiesti cosa sarebbe successo a Filippa Lagerback. Alla fine ha scelto di proseguire quest’avventura televisiva, della quale ha parlato a SuperGuidaTv, insieme con alcuni aspetti della sua vita privata.

Che tempo che fa

Filippa Lagerback ha raccontato un po’ come sarà questa nuova edizione di Che tempo che fa. Grande emozione nel ripartire in un luogo dove sono stati accolti benissimo, potendo riprendere già a ottobre, dopo l’incertezza dei mesi scorsi.

Guardando alle spalle, poi, ha raccontato l’inizio della sua avventura in questo show, tra i più amati in Italia. Inizialmente c’era Ilary Blasi e lei era solita fare delle ospitate. Ha poi preso il posto della conduttrice, scegliendo in seguito di non andare più via. Tutto merito del suo storico e compianto agente, Franchino Tuzio.

Una lunga carriera al fianco di Fabio Fazio, al punto da dire di sentirsi un po’ sposata anche con lui: “Anche se lui è sposato con Luciana. Siamo una famiglia”.

Parlando delle novità, poi, ha spiegato come nel caso di Patrick Zaki l’invito sia stato rimandato e non cancellato. Sottolinea inoltre come il suo ruolo non sia cambiato: “Mi consente di assistere a un programma fantastico, conoscere ospiti incredibili e farmi conoscere da un vasto pubblico”.

Una parte che non le sta stretta. Il suo lavoro non si conclude, però, nello studio di Che tempo che fa. Ha infatti ricordato d’avere una rubrica, Le Vie Green di Filippa, su Sky, che le consente di andare in giro e scoprire tante cose.

Reality show: il divieto di Bossari

A un certo punto il mondo dei reality show è entrato a far parte della sua vita, tramite l’esperienza di suo marito Daniele Bossari, che ha vinto il GF VIP. C’è stata anche una clamorosa proposta di matrimonio a Cinecittà, al di fuori delle loro abitudini ma bella, spiega.

Guardando a questo tipo di programmi, sembra incuriosita, ma non farebbe il Grande Fratello. Si vedrebbe più a L’Isola dei Famosi, non che ci sia qualche proposta in corso. “Credo sia durissima, ma mi piacerebbe più del GF, che ti costringe a stare chiuso in casa”.

Sua figlia avrebbe invece voluto partecipare a Pechino Express, ma con il fidanzato. Lei non è un’appassionata di competizione e sfide. Differente invece il discorso per Ballando con le stelle. Lo ha sempre guardato con Stella ma in merito a una sua potenziale partecipazione è giunto il veto di Daniele Bossari.

“Ha sempre detto di no, per paura che potessi innamorarmi del ballerino”. Dinanzi alla possibilità di partecipare in coppia, come Simona Ventura e Giovanni Terzi, ha spiegato: “Bello, ma forse guardarmi in diretta ballare con un altro sarebbe peggio. Spesso gli ricordo d’avergli fatto fare un reality, e lui mi risponde ‘problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando’”.