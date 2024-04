Amadeus ha firmato l’accordo con Warner Bros. Discovery e già dal prossimo autunno debutterà sul NOVE. La notizia del suo addio alla Rai dopo 25 anni di onorato servizio e con cinque Festival di Sanremo di grande successo all’attivo era stata ufficializzata appena pochi giorni fa dallo stesso conduttore e adesso lo è altrettanto la nuova avventura televisiva, sul canale che ha già visto approdare un altro grande nome di Mamma Rai, Fabio Fazio. A comunicarlo è stata la stessa azienda, che sembra avere tutta l’intenzione di fare incetta di talenti dalla TV di Stato.

Amadeus debutta in autunno sul NOVE

Il comunicato di Warner Bros. Discovery lo ha definito un “nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo”. Definizione che calza a pennello quando si parla di un nome come Amadeus che, dopo aver annunciato ufficialmente di aver interrotto ogni rapporto con la Rai, in vista della scadenza del suo contratto, è approdato ufficialmente nella squadra di talenti dell’azienda.

“Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, DJ, protagonista indiscusso ormai da anni del Preserale, dell’Access Prime Time e del Prime Time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros. Discovery, una delle principali media company a livello mondiale – si legge nel comunicato -. Grazie a questo accordo, che avrà durata di 4 anni, Amadeus debutterà il prossimo autunno sul NOVE, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo”.

Warner Bros. Discovery specifica che l’accordo della durata di 4 anni prevede per il conduttore “Un programma di Access Prime Time e due di Prime Time” e che “Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”.

Le parole di Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros. Discovery Sud Europa

“Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i pi amati dal pubblico italiano”, così ha commentato Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros. Discovery Sud Europa, che si è detto entusiasta di lavorare al fianco del conduttore e ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo, parlando a nome dell’intera squadra.

Un bel colpo per l’azienda che così si aggiudica un altro grande nome della televisione italiana. È arcinoto il passaggio dalla Rai al NOVE di Fabio Fazio, che ha fatto armi e bagagli portando a Discovery anche il suo Che Tempo che Fa insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, e con i contratti in dirittura d’arrivo potrebbe essere la medesima scelta da parte di altri volti noti della TV di Stato.

Quanto guadagnerà Amadeus sul NOVE

Prima che Amadeus desse l’ufficialità di questo cambiamento epocale, se ne erano dette di cotte e di crude a proposito delle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare la Rai. Su tutte quelle puramente economiche, che lo stesso conduttore ha prontamente smentito.

L’accordo con Warner Bros. Discovery confermerebbe quanto spiegato da Amadeus nell’ormai celeberrimo video condiviso su Instagram. Nessuna richiesta esagerata in quanto a compenso, che dovrebbe restare pressoché invariato rispetto a quello percepito in Rai (si parla di 10 milioni di euro in 4 anni), piuttosto divergenze di natura artistica che in sede di colloquio con gli alti dirigenti dell’azienda non avrebbero trovato un punto d’incontro.