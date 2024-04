È fatta: l’addio alla Rai di Amadeus è ufficiale. Il conduttore ravennate, che rimane a disposizione dell’azienda fino alla scadenza del suo contratto, passa a Warner Bros. Discovery con un accordo milionario grazie al quale potrà esplorare nuovi orizzonti e avere uno show musicale tutto suo. L’incontro con il Direttore Generale Giampaolo Rossi è stato quindi tutt’altro che proficuo e proprio in questa sede l’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo avrebbe espresso la sua volontà di lasciare Viale Mazzini.

Ufficiale l’addio di Amadeus alla Rai

Manca ancora l’annuncio ma le note d’agenzia parlano di ufficialità. Amadeus ha deciso di lasciare la Rai dopo 25 anni e cinque Sanremo consecutivi, evidentemente alla ricerca di qualcosa di nuovo e di altri spazi dove poter esprimere la sua professionalità. La sua decisione non arriva di certo come un fulmine e a ciel sereno e, anzi, fa seguito alle tante indiscrezioni che in questi giorni hanno riempito le prime pagine degli organi di informazione, concentrati sulle evoluzioni della vicenda e del suo futuro sul Nove.

Si parla già di cifre e c’è chi è pronto a scommettere sui 100 milioni offerti per 4 anni di presidio, uno show musicale in stile X Factor e carta bianca su molte delle decisioni che riguardano l’intrattenimento. Un’offerta che pareva fosse arrivata anche dalla Rai sebbene in termini differenti e viziata dal tetto dei compensi, sebbene lo stesso Fiorello abbia più volte tenuto a ribadire che non si sarebbe comunque trattato di una questione economica ma della volontà di esplorare qualcosa di nuovo.

Cosa farà Amadeus a Discovery

Per definire i dettagli è certamente molto presto, anche se sembra certa la possibilità di uno show musicale tutto suo che potrebbe essere addirittura X Factor o qualcosa di simile. Di certo, vista l’importanza dell’ingaggio, gli scenari possibili sono molteplici e diversi da quelli che gli erano stati prospettati nel caso del rinnovo del contratto Rai in scadenza. Libertà è l’unica parola d’ordine, per lui, in questo momento di grande fragilità per la tv di Stato che perde la sua punta di diamante, non senza aver lottato per tenerla in rosa, ma che inevitabilmente cambia gli assetti di Viale Mazzini facendo flettere i palinsesti in una direzione precisa e naturalmente voluta dalla nuova dirigenza.

Per Amadeus è chiaramente il giorno zero. Si riparte dall’inizio e non ci sono esperienze pregresse che tengano: da adesso si fa sul serio. Ora è davvero solo lui a lottare per se stesso e per le sue idee, che comunque ha portato avanti con grande coraggio in questi lunghi anni da uomo Rai che ha percorso spesso in punta di piedi ma senza tradire quello che portava nel cuore. È stato così per il suo primo Sanremo, sul quale in pochi avrebbero scommesso, e niente è mutato fino al giorno in cui Fiorello non l’ha portato via dall’Ariston dopo la finale vinta da Angelina Mango. Se ci pensate, l’immagine era emblematica: un lungo addio che è iniziato proprio quel giorno, una quadratura del cerchio che ora punta diritto verso il Nove. Adesso, davvero, la pagina è tornata a essere bianca.