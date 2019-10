Chi è Mario Russo, il futuro marito di Samanta Togni

editato in: da

Samanta Togni si sposa e il fortunato è Mario Russo, suo fidanzato da qualche tempo. Un amore, quello fra la ballerina di Ballando con le Stelle e il medico, nato lontano dalle telecamere e quasi per caso dopo un incontro sul treno. A raccontarlo qualche tempo fa a Vieni da Me era stata proprio la star dello show di Milly Carlucci che era apparsa raggiante e felice.

La Togni aveva svelato di aver conosciuto il compagno sul treno che viaggiava da Napoli a Roma. “Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altra: è il destino – aveva confessato -. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo”.

“Lui ha iniziato a parlare – aveva svelato alla Balivo -, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a parlare italiano. Poi ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiati il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia”.

Marco Russo è un chirurgo estetico che si divide fra l’Italia e Dubai. Affascinante, ma molto riservato, il medico è riuscito da subito a conquistare il cuore della ballerina. Samanta Togni è stata legata in passato a Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, oggi fidanzato con Nicoletta Larini. Per circa tre anni inoltre ha vissuto una love story con Cristian Panucci, conosciuto durante l’esperienza a Ballando con Le Stelle.

Un addio, quello con l’ex calciatore, arrivato quando la coppia iniziava a fare progetti importanti e a parlare di matrimonio e figli. Poi la rottura e l’incontro di Samanta con Marco, che ha cambiato tutto. Ad annunciare le nozze è stata proprio la ballerina di Ballando sul suo profilo Instagram.

“La vita ha molta più fantasia di noi – ha commentato postando una foto in cui indossa un abito da sposa -. Qui ero alla Rocca di Narni poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa… chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione”.