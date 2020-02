Samanta Togni, nozze da sogno con Mario Russo. Ma la Carlucci non c’è

editato in: da

Ha detto sì, Samanta Togni: la bella maestra di danza di Ballando con le Stelle ha sposato Mario Russo, chirurgo plastico che le ha fatto perdere la testa. Le nozze si sono celebrate nella cornice del Mulino Eroli a Narni, in provincia della città natale di Samanta, Terni.

Il rito civile è stato celebrato dal sindaco di Terni, Francesco De Rebotti. La Togni è apparsa tanto bella quanto emozionata: questo matrimonio è arrivato praticamente all’improvviso, figlio di un vero e proprio colpo di fulmine. Samanta, infatti, si è innamorata di Mario dopo un incontro fortuito.

Come hanno raccontato in più occasioni – ultima in ordine di tempo l’ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo – i due si sono visti per la prima volta in treno. Russo ha subito notato la Togni, ma non aveva idea di chi fosse: per via del suo lavoro, infatti, viveva da tempo fuori dall’Italia. Il chirurgo ha sperato che lei gli si sedesse accanto, ma la ballerina si è accomodata in una poltrona diversa. Caso ha voluto, però, che avesse occupato un posto assegnato.

Così, quando si è dovuta spostare, la sua sistemazione l’ha portata di fronte al futuro marito, che ha potuto fare la sua mossa. Samanta è rimasta talmente rapita da non sentire neanche l’amico Samuel Peron, che l’aveva chiamata per prendere posto vicino a lui, una carrozza più avanti. Tutto ciò accadeva a luglio e, ad agosto, Russo era già in ginocchio per chiederle la mano: l’anello (arrivato qualche tempo dopo) è a forma di treno, per ricordare il primo incontro.

Oggi, nel giorno delle nozze, accanto a Samanta c’erano due persone speciali: il primo è proprio Samuel Peron, che era presente al primo incontro, mentre il secondo è Giampiero Gencarello, coreografo e amico fraterno della Togni. Insieme a loro c’erano altre 140 persone ad assistere all’unione di Samanta e Mario. Tuttavia, c’era anche una grande assente: Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le Stelle, programma che ha dato alla Togni gran parte della sua fama, non c’era nel giorno speciale dell’insegnante che ha abbandonato il suo programma. Vendetta? Affatto. Milly ha fatto pubblicamente gli auguri a Samanta su Instagram, scrivendo così:

Samanta, ti voglio tanto bene! Tanta, tanta felicità. Non potrò essere lì con te, ti penserò tutto il giorno!

È proprio per via dell’avvicinarsi di Ballando che non ha potuto partecipare al matrimonio. Il talent show riprenderà infatti sabato 28 marzo e sono ancora molte le cose da fare: il cast è in via di definizione e Milly deve accertarsi che sia tutto pronto per l’esordio.