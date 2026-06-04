La Volta Buona, pagelle del 4 giugno: lo scontro Wanda Nara-Icardi (5), il Sanremo di De Martino (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

La puntata del 4 giugno de La Volta Buona ci porta alla scoperta dei segreti della longevità, ma tocca anche temi di interesse comune come l’infedeltà. Un argomento che ha animato il salotto di Caterina Balivo, come sempre ricco di ospiti interessanti, da Corinne Clery a Simone Di Pasquale, passando per Samanta Togni e ovviamente Giancarlo Magalli, divenuto ormai una presenza fissa nel programma.

Simone Di Pasquale e Samanta Togni coppia vincente. Voto: 7

Fra gli ospiti più apprezzati Simone Di Pasquale e Samanta Togni che si sono divertiti a ironizzare riguardo il tema del tradimento. I volti di Ballando con le Stelle hanno una complicità e una naturalezza che piace, ma soprattutto sanno intervenire nelle discussioni portando esperienze personali che fanno la differenza.

Samanta, ad esempio, parla del rapporto con il suo ex marito, ricostruito per amore del figlio, mentre Simone ironizza sulla gelosia e sul matrimonio con Maria Di Stolfo. I due ballerini scherzano insieme, mostrando grande semplicità e un’amicizia nata dietro le quinte, continuata anche dopo la fine dello show di Milly Carlucci.

Corinne Clery e la teoria sul tradimento. Voto: 6

Ad avere le idee chiare è invece Corinne Clery che a La Volta Buona ha parlato della sua esperienza personale riguardo il tradimento. “Quando la storia inizia a finire, diventi più disponibile verso gli altri uomini – ha confessato l’attrice -. Io ho sempre tradito e poi mi sono messa e sposata con gli uomini con cui ho tradito”.

“È la consapevolezza di capire che la storia che hai è finita – ha aggiunto Corinne, parlando di tradimento -. Molte donne accettano il tradimento pur di non perdere la situazione”. Poi la diva ha parlato del suo matrimonio, celebrato a soli 17 anni e mezzo e finito dopo poco tempo. “A 19 anni sono tornata a casa prima del previsto e ho trovato mio marito in camera da letto, in casa nostra – ha svelato -. Ho trovato una scarpa, una mutanda, un reggiseno che mi hanno portato in camera da letto. Ho deciso di divorziare, anche se ero appena sposata e con un figlio”.

Francesco Sorrentino difende Sal Da Vinci. Voto: 7

Ad animare lo studio di Caterina Balivo ci ha pensato anche Francesco Sorrentino, figlio di Sal Da Vinci e, come lui, cantante. L’artista ha commentato i successi di suo padre, ma anche le numerose polemiche che hanno accompagnato sia Per sempre sì che la partecipazione di Sal all’Eurovision Song Contest.

L’intera famiglia di Sal Da Vinci infatti è volata a Vienna per sostenere l’artista napoletano e ha sofferto per via dei giudizi e delle critiche nei suoi confronti. “Anche gli artisti di altri Paesi si domandavano: ‘com’è possibile che siete gli unici che si auto-boicottano?’ – ha raccontato Francesco -. Di recente, a tal proposito, ho fatto una battuta: in Italia ultimamente non si muore più di infarto ma di invidia”.

A difendere Sal Da Vinci anche Caterina Balivo, che è sempre stata una grande sostenitrice del cantante, prendendo le sue parti anche durante il periodo post-Sanremo, costellato di polemiche per la sua canzone.

Wanda Nara e la maxi richiesta a Icardi (respinta). Voto: 5

Spazio anche alle notizie dal mondo, in particolare legate al gossip. Fra quelle che hanno causato maggiore fermento in studio c’è la battaglia fra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ex manager aveva infatti chiesto al calciatore un assegno di mantenimento dal valore di 250mila euro al mese. Una richiesta respinta dal Tribunale di Milano che ha accolto la tesi secondo cui Wanda Nara avrebbe una situazione economica “molto florida” e potrebbe in ogni caso lavorare per mantenersi.

Resta ora da capire come finirà fra i due ex coniugi che, dopo un amore da copertina, si sono ormai dichiarati guerra, fra accuse reciproche, ripicche e tradimenti, in una saga che non sembra destinata a terminare molto presto.

Il nuovo Sanremo di Stefano De Martino. Voto: 8

Sanremo 2027 è ancora lontano, ma in tanti si chiedono come sarà il Festival condotto da Stefano De Martino. In attesa di scoprirlo continuano ad arrivare indiscrezioni. Per quanto riguarda i cantanti si parla del grande ritorno dei Maneskin e di Tiziano Ferro. Quest’ultimo ha svelato di recente il desiderio di partecipare alla kermesse.

“Il Festival era un po’ dormiente ma Amadeus l’ha riattivato – ha raccontato a Il Tempo -. Ora di fronte alla canzone giusta ci andrei eccome. Finora non mi è ancora capitata tra le mani. Quando Conti mi ha invitato all’Ariston avevo un disco in uscita. Ora, invece, non lo escludo affatto. Anzi mi piacerebbe. Sono più sereno e non mi importerebbe nulla della competizione. Giorgia ci ha insegnato che non essere in top 5 non ha alcun valore. E io non ci starei in top 5 perché non ho i ragazzini che mi votano. L’importante è andare sicuri e col sorriso nel cuore”.

Si parla poi di una serata dedicata all’Eurovision Song Contest, con i cantanti pronti a realizzare delle spettacolari coreografie e dell’ipotesi di ridurre gli artisti in gara a 26. Stefano De Martino avrebbe inoltre già contattato Maria De Filippi per riportarla all’Ariston.

Ilary e Totti insieme alla comunione di Isabel. Voto: 7

Ad unire Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo i veleni e il divorzio, ci ha pensato la comunione di Isabel. Sia il calciatore che la conduttrice hanno infatti partecipato all’evento, tenendosi a debita distanza. Ilary è arrivata in chiesa con Bastian Muller, suo compagno e futuro marito, mentre Totti è inseparabile da Noemi Bocchi, a cui è legato ormai da diverso tempo.

Dopo la cerimonia in chiesa, Isabel ha celebrato questo evento speciale con due party distinti. Il primo con mamma Ilary Blasi, il secondo con papà Francesco Totti. Insieme a lei sempre i fratelli maggiori che non la lasciano mai sola: Cristian e Chanel.