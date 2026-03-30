Corinne Clery si sposa a 76 anni e lascia il teatro: “Un nuovo capitolo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Corinne Clery

Corinne Clery si sposa a 76 anni e cambia vita, lasciando il cinema per iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza. L’attrice ha sorpreso tutti, annunciando le nozze con Claudio, suo compagno da ben quattro anni.

Le nozze di Corinne Clery: a 76 anni sposa Claudio

L’attrice ha svelato in un’intervista rilasciata a Monica Setta le nozze con Claudio. Corinne Clery e il compagno si sposeranno a Parigi il prossimo dicembre con una cerimonia romantica proprio il giorno di Natale. “Dopo quattro anni di frequentazione sono pronta a sposare Claudio – ha detto – E lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi. Faremo poi una festa in Provenza da mia sorella Florance. Non sposo Claudio per amore o per sesso, ma perché gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico”.

Un matrimonio che coincide anche con la volontà di lasciare il teatro. Una scelta arrivata dopo un malore dell’attrice. “Ho temuto di morire – ha rivelato -: sono stata male alla prima del mio spettacolo teatrale, sono svenuta, ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio, ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute”.

Qualche tempo fa Corinne Clery aveva parlato della battaglia legale con il figlio Alexandre. Un rapporto che oggi potrebbe recuperare. “Non ho notizie da un po’ e credo che la querela che mi aveva fatto potrebbe essere archiviata – ha detto, senza nascondere il dolore provato -. Ho sofferto troppo per lui, ma come ogni mamma, se tornasse da me sarei pronta ad abbracciarlo e a perdonare”.

D’altronde il legame fra i due non si è mai spezzato: “Avevo preso un virus che poteva essere letale – ha dichiarato -. Temetti davvero di non farcela e chiesi a mio figlio se si potesse occupare di me e lui, seduto sul mio letto di dolore, disse ‘si mamma, penso io a te’. Poi le cose sono andate esattamente nel modo opposto e io ho sofferto le pene dell’inferno”.

L’appello di Serena Grandi a Corinne Clery

Nel frattempo l’attrice non ha ancora risposto all’appello di Serena Grandi che, ospite di Mara Venier a Domenica In, aveva chiesto all’ex amica un chiarimento. La Grandi infatti era stata indicata come testimone di Alexandre, il figlio della Clery, nella loro battaglia legale.

“Io con Corinne non ho parlato, è impossibile parlare con lei – ha detto -. Fammi una telefonata, io sono aperta. Sono sola, staremmo benissimo insieme, viviamo anche vicine”.

Poi le parole di Mara Venier: “Andiamo a prenderci un caffè tutte e tre insieme, mi dispiace, ci conosciamo da anni. Risolviamo questo problema. È da stupide”. E la chiosa di Serena Grandi, pronta a fare pace con l’ex amica. “Se lei non lo farà, lo faccio io, promesso”, ha affermato.