Corinne Cléry e la lite con Serena Grandi, “Ho diffidato lei e mio figlio”

IPA Serena Grandi e Corinne Cléry

A volte la vita reale diventa più intricata della trama di un film noir. Accade che le persone a te più vicine si rivelino i più grandi, insperati, nemici. È la storia di Corinne Cléry, l’attrice francese da tempo addolorata da quello che lei sente come un tradimento da parte del suo unico figlio Angelo. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio show, Cléry ha svelato anche la fine dell’amicizia con Serena Grandi, che per lei era una di famiglia.

Corinne Cléry ha diffidato Serena Grandi

Serena Grandi e Corinne Cléry sono state legate da un affetto profondo, accomunate dall’amore per lo stesso uomo. Grandi fu prima moglie di Beppe Ercole, in seguito marito di Corinne Cléry, scomparso 15 anni fa. “Io ho aiutato Serena quando si era ammalata, l’ho ospitata e l’ho curata, cucinavo per lei e lei ne ha approfittato”: questo lo sfogo dell’attrice francese a Storie al bivio show, il programma condotto da Monica Setta.

Cléry si è dichiarata “profondamente addolorata” dalla scelta di Serena Grandi di presentarsi contro di lei in tribunale, chiamata come testimone da Angelo Contabile, il figlio di Corinne. “Mi accusa di rubare” racconta lei, svelando di aver avanzato una diffida nei confronti del figlio e della prima moglie del marito defunto. Lo sfogo prosegue, sempre più duro: “Sono arrabbiata perché Giuseppe non meritava tutto questo, no davvero, lui è stato insultato quando era vivo, diceva che non pagava gli alimenti e non era vero, ed è stato insultato per questo. Adesso è morto da 15 anni ma lasciamolo in pace”.

Serena Grandi e Corinne Cléry parteciparono assieme al Grande Fratello Vip e, nel corso del gioco, sembrò che il loro rapporto si fosse appianato. Oggi, però, Corinne è tornata sulla propria iniziale posizione avversa: “Ho cambiato idea per lei due volte e vedi che ogni volta… no perché lei è una donna sofferente, lei fa questa cosa del vittimismo e non è proprio così…”. Viste anche le azioni legali, sembra ormai che l’amicizia tra le due, membri della stessa grande famiglia, sia ormai un ricordo lontano.

La discordia con il figlio Angelo

Il dolore più grande, però, per Corinne Cléry è quello dovuto al rapporto con il figlio Angelo. “Non parlo con il mio unico figlio da 8 anni. – ha confessato a Monica Setta – Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è più grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà”. È stata quella donazione, secondo l’attrice, a far cambiare tutto: “È diventato un’altra persona. Ogni giorno mi mandava messaggi terribili in cui sperava che io morissi presto”. Se non ne ha mai parlato prima è per vergogna, “mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare. Ho capito tardi che mio figlio voleva ingannarmi”.

Seppur, nel corso della trasmissione in onda in prima serata su Rai 2 martedì 24 giugno, Cléry ha raccontato di un rapporto tra madre e figlio complesso fin dal principio: “Ho cresciuto mio figlio da sola, ero una bambina quando è nato. Ma non ho mai pensato di abortire. Con il tempo lui era diventato intollerante, nutriva un rancore verso di me nonostante gli avessi donato tutto quello che avevo”.