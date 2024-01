“È un periodo bello, di serenità e di pace. Sto proprio bene”: così inizia la lunga intervista che ha portato Corinne Clery a raccontare il proprio presente a Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 20 gennaio, l’attrice francese si è presentato con un gran sorriso: “Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Della vita ricordo solo il positivo”. Per Clery la serenità è tornata dopo un lungo periodo di malessere, dovuto alla complessità dei rapporti che la legano al figlio Alexandre.

Corinne Clery, 6 anni lontana dal figlio

Nel sorriso di Corinne Clery, tuttavia, si cela un’ombra. L’attrice, tra gli ospiti di Verissimo, si è confidata a Silvia Toffanin, svelando il dolore dovuto alla perdita del figlio, da cui è lontana ormai da anni: “Mio figlio è adorato da tutti ed è una brava persona, ma non andiamo più d’accordo. Io non lo cerco e non ci parlo da sei anni”. E le cose, sembra non cambieranno molto presto: “Io ho sperato che lui facesse un passo, ma non è stato così. Io non lo farò un passo verso di lui. Sai perché? Per amore. Deve capirlo lui. Arriverà il momento in cui spero che lui possa sentire la mia mancanza. Io ho fatto tutto quello che ho potuto e lo rifarei. Ma c’è un limite a tutto”.

Stare vicino al figlio Alexandre, per Corinne Clery era diventato fonte di grandi sofferenze: “Io con lui vivevo un malessere terribile e non volevo mai essere invadente. Io non posso vivere questa brutta angoscia. Lo ammetto, io mi sono ammalata letteralmente. Non sapevo cosa avessi. I dottori mi dicevano che era una malattia psicosomatica. Mi gonfiavo come un pallone e mi sgonfiavo. Questo era il dolore e non riuscivo a tirarlo fuori. Così siamo arrivati al punto tale da dire separiamoci”.

Seppur distante dal figlio, negli ultimi tempi Corinne è riuscita a riallacciare un rapporto con le due nipoti, ormai adulte: “Lei mie nipoti? Io le vedo e le sento per fortuna. Io avrò sbagliato sicuramente qualcosa con mio figlio, lo ammetto”.

Perché è finita con il figlio Alexandre

Corinne Clery non ha mai spiegato i motivi che hanno portato alla rottura del rapporto tra lei e il figlio Alexandre. Sul magazine Diva e Donna ha accennato a “storie di soldi, case” ma senza mai approfondire. Quando era concorrente all’Isola dei famosi, l’attrice parlò di una brutta litigata: “Un giorno abbiamo avuto una grande litigata. Ce n’erano state altre. Ognuno per conto suo”.

E al programma Nudi per la vita, aveva aggiunto: “Ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita. Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata. Dopo un bruttissimo attacco di panico, ci stavo rimettendo le penne allora ho detto basta!”

Corinne Clery, “madre bambina”

Alexandre è il frutto della relazione tra Corinne Clery e il conduttore radiofonico Huber Wayaffe, sposato a soli 17 anni: “Sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio”. Wayaffe, al contrario di Clery, non accolse bene la genitorialità e chiese alla moglie di scegliere tra lui e il figlio. Corinne, non ancora ventenne, lasciò il compagno e crebbe da sola il bambino.

“Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me, ho viaggiato per tutto il mondo con lui”. Col tempo, i rapporti si sono deteriorati, i due hanno smesso di parlarsi e per l’attrice questo “è il più grande dolore della mia vita. Non mi do pace perché è stato la mia vita”.