Verissimo continua a essere uno dei programmi di punta di Mediaset. Seguitissimo e molto apprezzato, offre una finestra sul mondo privato dei personaggi della televisione, italiana e non solo.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono apparsi anche attori e attrici stranieri, in connessione con le telenovele trasmesse dalla rete, prima spagnole e oggi turche. Alla conduzione sempre Silvia Toffanin, come ormai avviene ininterrottamente dal lontano 2006.

Appuntamento fissato per il pomeriggio di sabato 20 gennaio 2024, con messa in onda a partire dalle ore 16,30 su Canale 5. Un appuntamento fisso per migliaia di italiani, che in questa nuova puntata potranno restare aggiornati su un gran numero di personaggi, più o meno noti.

Verissimo, ospiti di sabato 20 gennaio

Dopo l’intervista a Eleonora Pedron, Silvia Toffanin ha ospite in studio Max Biaggi, ovvero il suo ex e padre dei suoi due figli. Il campione di motociclismo dirà la sua sul rapporto complesso post divorzio, così come su quanto sia importante mettere da parte i risentimenti per il bene dei bambini.

Non soltanto passato, però, dal momento che Biaggi, conclusa la sua storia d’amore con Francesca Semenza, pare oggi impegnato con una giovane originaria di Napoli. Il suo nome è Virginia De Masi, 29 anni in meno del campione di motociclismo, avvistata al suo fianco per la prima volta la scorsa estate.

Ospite anche Corinne Clery, attualmente impegnata a teatro, che racconterà storie molto intense della sua vita. Uno sguardo al passato che potrebbe sorprendere. L’amore, come sempre, ha un ruolo importante nello studio di Verissimo. Per questo largo a Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che faranno luce sui preparativi delle loro prossime nozze. Come detto, però, non soltanto volti della televisione italiana. Ospiti Selin Genç e Aras Şenol, interpreti di Cetin e Gulten in Terra Amara.

Francesca e Manuel: il ritorno di fiamma

Restando in ambito programmi di punta targati Mediaset, Silvia Toffanin si tufferà anche nel mondo di Temptation Island. Stavolta per parlare di un ritorno di fiamma inaspettato. A lungo i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno atteso novità sul fronte Mirko, Perla e Greta, al Grande Fratello, e invece ecco Francesca e Manuel.

I due avevano dato l’annuncio a dicembre 2023, pubblicando un video e confermando le voci che circolavano da un po’. La reazione del pubblico non è stata delle migliori, dal momento che in molti si sono detti increduli dinanzi alla scelta di lei di perdonarlo.

Ecco le parole di Manuel sui social: “Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare”. Alla base del loro addio c’era l’infedeltà del ragazzo, dimostratosi poco interessato al benessere della giovane durante l’esperienza televisiva.

Lei si era mostrata alquanto dura al termine della trasmissione, per nulla intenzionata a restare in contatto, e invece. L’insistenza di Manuel e i sentimenti passati hanno avuto la meglio. Lui dice d’essere consapevole d’avere molto per cui farsi perdonare, ed è pronto a ricostruire una relazione su basi più solide: “Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti. Non ti deluderò”.