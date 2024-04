Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Nella puntata di Verissimo di sabato 13 aprile 2024 tanti ospiti e sorprese: torna il consueto appuntamento settimanale di Silvia Toffanin, che raddoppia alla domenica. Sono tanti i vip attesi, come Francesca De André, una donna forte che sta affrontando una lunga battaglia. Tra gli ospiti citiamo anche Lucia Ferrari, Beatrice Luzzi, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini & Donne e la coppia di attori Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere.

Gli ospiti di Verissimo della puntata del 13 aprile 2024

Silvia Toffanin torna con l’appuntamento settimanale di Verissimo, talk show che ormai conduce da tantissimi anni senza mai una sbavatura. Nella puntata del 12 aprile 2024 tra le interviste più attese c’è quella a Francesca De André, nipote di Faber: solamente poche settimane fa, il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, è stato condannato per maltrattamenti. Il 3 aprile è arrivata la sentenza: condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per ciò che ha fatto all’ex fidanzata, ma è previsto un risarcimento di 15mila euro.

Secondo Francesca De André, la condanna non è abbastanza: “È una condanna troppo lieve. Procederemo anche in sede civile. Non finisce qui”, ha commentato. Ed è probabile che nel salotto della Toffanin parleranno appunto di quanto accaduto, oltre che della malattia che sta affrontando. Qualche mese fa è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza per rimuovere una massa tumorale. “Non posso più avere figli naturalmente”.

A Verissimo, nella puntata del 13 aprile, torna anche Beatrice Luzzi, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello. Il 31 marzo, la Luzzi è stata ospite da Silvia Toffanin, dove ha parlato del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. “La magia si è infranta, l’abbiamo completamente disintegrata. Ho sbagliato. Sono stata molto imprudente, non mi sono regolata. Ho corso troppo all’inizio, dovevamo conoscerci meglio prima. Ci metto un punto. Ci metteremmo in troppi guai, sarebbe durissima per lui e anche per me”.

Le anticipazioni di Verissimo della puntata del 13 aprile 2024

A Verissimo, poi, è attesa una coppia fresca della scelta a Uomini & Donne, ovvero Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, che hanno scelto il salotto della Toffanin per raccontarsi per la prima volta. Da Amici23 a Verissimo, c’è grande attesa per l’intervista a Lucia Ferrari, che oggi è prontissima a danzare sui palcoscenici più importanti d’Italia: l’ultima concorrente eliminata dal Serale di Amici di Maria De Filippi non vede l’ora di mettersi alla prova con il suo futuro, che appare luminoso. Presente anche la coppia di attori Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, attesi nella puntata di Verissimo del 13 aprile: la coppia attoriale ha preso parte insieme al film Ennio Doris – C’è anche domani. L’appuntamento è con Silvia Toffanin a partire dalle 16,30 circa su Canale5. Invece, la Luzzi è ospite insieme ai figli Valentino ed Elia. Una puntata carica di emozioni ci attende, ancora una volta.