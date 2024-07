Belen svela le tre conduttrici che l’hanno aiutata. E sulla Fagnani: “Da lei non vado”

Fonte: IPA Belen Rodriguez ha rivelato di aver rifiutato l'invitato di Francesca Fagnani a "Belve"

Belen Rodriguez is back! Superati i problemi con la depressione e quelli di cuore che tanto l’hanno fatta soffrire, la soubrette argentina è pronta a riprendersi il suo spazio in televisione. Ha detto addio a Mediaset e ha traslocato su Warner Bros.Discovery, dove condurrà due programmi su Nove e Real Time. Prima però si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito al mondo dello spettacolo, non risparmiando una frecciatina a Francesca Fagnani che ha cercato, invano, di intervistarla a Belve.

Belen Rodriguez torna in tv e ringrazia tre conduttrici

In una lunga intervista pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni, Belen Rodriguez si è detta felice ed entusiasta del suo ritorno sul piccolo schermo: “Ho fatto una pausa di quasi un annetto. Adesso non vedo l’ora di tornare! Adesso ho quasi 40 anni, aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno e mi veda solo come conduttrice. Le tre conduttrici a cui sono più riconoscente? Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere. Mi hanno tutte dato fiducia”.

Simona Ventura è stata la prima a dare un’occasione importante a Belen Rodriguez: grazie a L’Isola dei Famosi nel 2012 la soubrette è diventata molto popolare. Poi è arrivato l’incontro con Maria De Filippi, che ha voluto la sud americana in diversi format prodotti dalla sua Fascino: da Amici a Italia’s Got Talent, passando per Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano, fino ad arrivare a Tu si que vales.

Anche Mara Venier non è stata da meno: è stata sempre una presenza importante nella vita di Belen Rodriguez. Non a caso quest’ultima ha scelto Domenica In per la sua prima intervista dopo l’anno sabbatico dal lavoro. Un’intervista in cui, senza mezzi termini, ha parlato della sua depressione e attaccato pesantemente Stefano De Martino per una serie di presunti tradimenti.

Belen Rodriguez contro Francesca Fagnani

Belen Rodriguez ha confidato inoltre a Sorrisi di aver rifiutato l’invito di Francesca Fagnani a Belve. A quanto pare la 40enne non ama particolarmente il programma di Rai2. “Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della conduttrice sarei più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa”, ha affermato la Rodriguez.

Una dichiarazione simile era già stata rilasciata qualche settimana fa, sempre da Belen, al BCT Festival di Benevento: “Mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva, sarei un po’ più buona. So che non farebbe lo stesso share se fosse così, ma io sarei più comprensiva. Non farei la cattiva solo perché mi conviene”. Affermazioni alle quali Francesca Fagnani non ha mai replicato.

Piccola curiosità: anche Emma Marrone, come dichiarato dalla stessa Fagnani, ha più volte rifiutato l’invito a prendere parte a Belve. Ignoto il motivo di tale decisione. Sicuramente fa sorridere l’ennesima similitudine tra Emma e Belen, le grandi rivali del gossip italiano a causa di Stefano De Martino.