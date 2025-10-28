Belen Rodriguez a Belve su De Martino: “Perso stima”. La rivelazione su Borriello

La nuova stagione di Belve non è ancora iniziata e già si preannuncia imperdibile. La conferma arriva non solo dalle indiscrezioni sugli ospiti (internazionali e divisivi), ma anche dai primi spezzoni di interviste rilasciati in anteprima. La prima puntata del talk di Francesca Fagnani andrà infatti in onda stasera martedì 28 ottobre su Rai 2 e tra le ospiti ci sarà Belen Rodriguez. Non c’è “belva” migliore per un inizio scoppiettante di stagione. La showgirl, dopo anni di corteggiamento, questa volta non si è tirata indietro, rispondendo alle domande difficili sul suo periodo più buio e sui suoi amori.

Belen Rodriguez: “De Martino? Perso stima”

“Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?”, ha chiesto Francesca Fagnani durante l’intervista. “Ho avuto esperienze..”, ha rivelato Belen. “E si è trovata bene?”, “Sì, però mi piace il manzo”. Non ha nascosto della malizia quando la conduttrice le ha chiesto quale sia la sua trasgressione: “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro“. Si apre così, a metà tra l’ironico e il sinceramente stanco il discorso di Belen Rodriguez a Belve sulla propria vita privata.

IPA

I suoi amori e le sue storie sono da sempre al centro della cronaca rosa e del gossip più sfrenato e indagatore. Solo nelle scorse settimane è stato ipotizzato un flirt della conduttrice con un chirurgo turco Kemal Alagol, poi smentito pubblicamente dal lei stessa.

Certo neanche a Belve può mancare una lunga parentesi sulla sua vita sentimentale e le sue (famose) frequentazioni. “L’amore più importante della sua vita?“, ha domandato Fagnani. “Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”. Ma Belen nello studio di Belve ha rivelato le ragioni della fine con l’ex marito Stefano De Martino: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia“. Fagnani ha incalzato, indagando l’intimità della showgirl: “A giugno, un’era geologica fa, lei ha detto che era casta“, e Belen, divertita: “Continuo a essere single ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stato ad agosto”.

Il discorso sulla vita privata è andato avanti anche dopo, all’interno dell’intervista, quando Francesca Fagnani ha fatto una delle sue domande più iconiche: “Qual è il suo difetto più sgradevole?”. E lei: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”. Ma, a suo dire, nessuno si è fatto troppo male. “Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così!”.

La dipendenza e il periodo più buio

Benché non abbia mai nascosto di aver passato momenti bui, di depressione e difficoltà, Belen Rodriguez non si era mai aperta del tutto sui periodi peggiori passati negli scorsi anni e sulla dipendenza che ha sperimentato suo malgrado. Anche in questo caso la showgirl non si è tirata indietro: “Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica a curarmi”. Alla domanda se ci siano stati “abusi di sostanze”, Belén precisa: “No. Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”.

Non sono mancati accenni alla sua vita professionale: “Ha avuto tutto quello che meritava?”, ha chiesto Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”, “Cosa?”.”Che mi facessero parlare: quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti ed è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro“, risponde Belen.