Belen Rodriguez fidanzata con Kemal Alagol? Lei rompe il silenzio su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez è fidanzata con Kemal Alagol? La showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio su Instagram per parlare della sua vita sentimentale, da sempre sotto i riflettori. Belen infatti ha replicato al commento di un utente apparso sotto un suo video.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale

Il 4 ottobre scorso Belen Rodriguez è stata ospite di Ballando con le Stelle, vestendo i panni di “ballerina per una notte”. La showgirl argentina ha ballato in coppia con il maestro Yuri Orlando, esibendosi di fronte alla giuria di Milly Carlucci e svelando tutto il suo talento. Qualche giorno dopo, proprio in coincidenza con i gossip che parlavano di una sua relazione con Kemal Alagol, Belen ha pubblicato un video che cattura un ballo con Yuri nella sala prove della trasmissione.

Tanti i commenti dei fan, fra cui uno che ha attirato l’attenzione della Rodriguez. “Ma è il suo nuovo fidanzato il maestro?”, ha chiesto, probabilmente confondendo Orlando con Kemal Alagol. La risposta di Belen è arrivata subito dopo. “Ma no! Non ho nessun fidanzato – ha detto -. Sono single, ma non morta!”. Belen dunque ha lasciato intendere di essere ancora sola e di non avere nessuna relazione come era stato ipotizzato. Qualche giorno fa era stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia del noto chirurgo di origine turca. I due erano apparsi molto affiatati e vicini, tanto da arrivare a scambiarsi un bacio. Questo però non sarebbe bastato a convincere Belen a iniziare una relazione con l’uomo, conosciutissimo nel jet set internazionale.

Belen Rodriguez alla ricerca del vero amore

Da tempo Belen ha svelato di essere in cerca del vero amore e di voler iniziare una relazione seria con un uomo che sia disposto a restare al suo fianco, supportandola e amandola. “Gli uomini hanno paura di me e del mio personaggio – ha svelato di recente al settimanale Oggi -. Vorrei incontrare qualcuno serio, più grande, che non entri in competizione”. Solo qualche mese fa, in piena estate, la Rodriguez era stata paparazzata mentre baciava Nicolò De Tomassi, noto avvocato romano, in una spiaggia della Sardegna. Poco dopo si era parlato di un flirt della modella con Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese di successo.

Poco dopo però la Rodriguez aveva preso le distanze da quei presunti amori. “Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – aveva confidato al settimanale Chi con la consueta sincerità -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.

E mentre Belen è ancora in cerca dell’amore, la relazione fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbe ormai arrivata al capolinea.