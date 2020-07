Che fine ha fatto Daniela, la sorella di Loretta Goggi

editato in: da

Romana e classe 1953, la sorella minore di Loretta Goggi ha alle spalle una carriera ricca di successi, iniziata quando, da bambina, ha recitato in uno sceneggiato televisivo ispirato al romanzo David Copperfield, di Charles Dickens.

Da allora sono passati più di 50 anni e, come già detto, Daniela Goggi ha collezionato numerosi successi. Giusto per citare alcune delle tappe più importanti del suo percorso artistico, ricordiamo il ruolo della monaca di Monza da adolescente nella riduzione televisiva de I Promessi Sposi andata in onda nel 1967, ma anche la mini serie tv E le Stelle Stanno a Guardare, che l’ha vista dividere il set con la sorella.

Daniela Goggi è stata anche cantante. Con il nome d’arte di Daniela Modigliani, ha firmato un contratto discografico e, negli anni ’70, ha pubblicato due singoli. Si potrebbe andare avanti ancora tanto a elencare i momenti rilevanti della sua lunghissima carriera!

Attrice teatrale al fianco di Johnny Dorelli e Bice Valori, a metà degli anni ’70 è comparsa per la prima volta in un varietà Rai: Daniela Goggi è stata infatti compagna di viaggio del duo comico composto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nello studio della trasmissione Due Ragazzi Incorreggibili, di cui canta anche la sigla (il brano in questione è stato premiato con il disco di platino).

A Sanremo nel 1983 con un brano prodotto da Pupo, Daniela Goggi – che ha inciso diverse canzoni in duetto con la sorella – si è allontanata da anni dalle luci della ribalta per dedicarsi alla famiglia. Nel 1987 è infatti convolata a nozze con il conte Pierfrancesco Vannutelli, dal quale ha avuto una figlia, Maria Costanza.

Cosa fa oggi? Tra i suoi ultimi impegni artistici è possibile citare il cortometraggio Sogni. Uscito nel 2019 e diretto da Angelo Longoni, la vede recitare dopo tanti anni al fianco di Loretta e si focalizza su un tema estremamente complesso, ossia la malattia di Alzheimer.

Spesso ospite di programmi televisivi in cui racconta la sua straordinaria carriera, Daniela Goggi ha un rapporto speciale con la sorella maggiore. Come dichiarato da Loretta nel 2019 nel corso di un’intervista rilasciata alla testata Zerkalo Spettacolo, assieme hanno scritto una serie tv.

Per quanto riguarda invece la sinergia in ambito personale, è impossibile non ricordare il ruolo che Daniela ha avuto nell’aiutare la sorella a riprendersi dal dolore per la dipartita del compagno di una vita Gianni Brezza.

Decisiva fu, come raccontato da Loretta in un’intervista a Gente, la richiesta di Daniela di accompagnarla in Argentina per andare a trovare Maria Costanza. Grazie a quel viaggio con l’amatissima sorella, la talentuosa attrice e imitatrice ha ricominciato a vivere.