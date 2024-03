Martina Miliddi ha un passato come ballerina in tv grazie alla partecipazione al programma "Amici di Maria De Filippi"

Bella, simpatica, di talento: Martina Miliddi è stata una delle ballerine più amate della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ma ora la sua carriera è letteralmente decollata. L’ex allieva della Scuola di Canale5 fa infatti parte del corpo di ballo di Viva Rai2!, fortunato programma mattutino condotto da Fiorello e nel quale si è distinta per le grandi capacità artistiche.

La carriera di Martina Miliddi

Ballerina professionista di origini sarde, Martina Miliddi sviluppa prestissimo una grande passione per la danza latino americana che ha studiato con l’insegnante Francesca Secci, colei che definisce come la sua madrina. Nel 2017 vince il campionato mondiale di danza Latin Show & Syncro Dance ad Atene e, subito dopo, decide di partecipare ai provini per entrare ad Amici di Maria De Filippi che supera, conquistando uno dei banchi di danza con l’appoggio della sua insegnante Lorella Cuccarini.

Il suo percorso è stato tutt’altro che semplice, viste le continue contestazioni di Alessandra Celentano che non la riteneva all’altezza del posto che stava occupando, ma arriva al Serale e partecipa a cinque delle puntate totali prima di venire eliminata. Grazie a quest’esperienza, diviene nota al pubblico italiano e incrementa il suo numero di followers su Instagram. Oggi è una delle ballerine del morning show di Rai2 condotto da Rosario Fiorello.

La vita privata

All’interno della scuola di Amici, Martina Miliddi aveva frequentato il cantante Aka7Seven, pseudonimo d’arte per Luca Marzano, che le aveva dedicato diverse canzoni. La loro storia d’amore però non era andata avanti, un po’ per le dinamiche interne al programma che talvolta non permettono legami profondi e un po’ perché aveva iniziato a provare interesse per un altro concorrente, Raffaele Renda, che ha conosciuto meglio a programma concluso. I due si sono lasciati dopo la fine del programma, come testimoniano i loro profili social in cui sono totalmente scomparse le loro foto insieme.

La ballerina è oggi legata al danzatore professionista Simone Milani, noto come Spillo, che è stato parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi e coreografo. È entrato a far parte del programma nel 2019 sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini e proviene dall’accademia di danza di Kledi Kadiu, dove hanno studiato moltissimi degli allievi della Scuola e si sono formati molti dei professionisti del programma.

Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che ha perso il padre Antonio in un tragico incidente e che ha avuto un rapporto difficile con la madre Rita Carracoi. Nata a Cagliari nel 2000, ha trascorso la sua infanzia in un paese vicino al capoluogo sardo – Assemini – e ha studiato lingue al liceo Boccaccio di Iglesias. La sua strada però è sempre stata la danza è oggi è una delle ballerine del corpo di ballo di Viva Rai2! di Fiorello.

In un’intervista resa a Verissimo nel 2021, a pochi giorni dalla sua esperienza al Serale di Amici, aveva parlato del rapporto complicato con sua madre Rita in cui sembra che le sia mancato il giusto supporto dovuto principalmente all’assenza di dialogo tra loro. Il dolore le avrebbe quindi divise ma, da allora, di questo legame non ha più parlato preferendo esprimersi unicamente con la sua professione.