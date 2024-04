Fonte: IPA Fiorello

L’appuntamento quotidiano con Fiorello è la dose di buonumore che serve a una TV sempre più stanca: la puntata di Viva Rai2! del 30 aprile è iniziata con un consueto sketch. Dal glass del Foro Italico, una fiumana di gente attende i mitici Fiorello, Biggio e Casciari, con tutto il corpo di ballo al seguito. Nella puntata di ieri 29 aprile c’è stato ampio spazio per la lirica e la danza, ma oggi non è passata inosservata una battuta del mattatore siciliano: qual è il futuro di Viva Rai2!? Ci sarà una terza edizione?

Viva Rai2!, cos’è successo nella puntata del 30 aprile 2024

Non può mancare la rassegna stampa mattutina con Fiorello, dove si discute delle ultime notizie con ironia. Come sempre, una parte di Viva Rai2! viene destinata all’attualità. Il conduttore ha confermato che nella giornata di domani 1 maggio il programma va regolarmente in onda per la Festa dei Lavoratori. “Oggi è l’Antivigilia, perché domani è 1 maggio, la Festa dei Lavoratori, e quindi va festeggiata e soprattutto onorata e noi saremo qui. Ci collegheremo in diretta dal Circo Massimo”.

Durante la rassegna, Fiorello ha commentato il Sì del Viminale a Giorgia sulla scheda elettorale per le Europee: riferendosi agli omonimi di “disturbo”, il conduttore ha snocciolato una serie di nomi, da Giorgia Palmas a Boy George, per poi menzionare Vannacci. “Avete capito Vannacci? Vannacci non l’avete capito? Infatti si vede che non l’avete capito, tutti lo attaccano, facendo una grandissima pubblicità. Lo prendo l’anno prossimo a Viva Rai2!“, e poi si è corretto: “Lo prenderei se ci fosse una terza edizione, ma non ci sarà“. In chiusura puntata, invece, ha commentato il ritorno in TV di Barbara D’Urso, annunciato nella giornata di ieri su X (ex Twitter): “Torna in TV, queste sono notizie che vanno dette. Pare che vada a Discovery, e Discovery pare che abbia ordinato 500 fari da stadio“.

Il futuro di Viva Rai2!, ci sarà una terza edizione?

Riguardo al futuro di Viva Rai2! c’è ancora molta incertezza, considerando che questa non è la prima volta che Fiorello commenta la terza edizione del programma. Nella puntata del 20 febbraio 2024, il conduttore aveva già frenato sulla prossima stagione. “Se ci sarà una terza edizione? Chiedetemelo, no”. A lui si era aggiunto Fabrizio Biggio: “Chi può dirlo? Magari cambiamo orario”, seguito da Mauro Casciari: “O magari cambiamo zona”. Ma Fiorello si era detto contrario: “No no, ma chi la fa la terza edizione, ma siete pazzi”. Un vero peccato, considerando che il programma raccoglie da tempo ascolti record, e che è uno dei più seguiti.

Non meno criptico è stato Biggio stesso, ospite a Da noi a ruota libera il 28 aprile 2024. “Ci chiedono anche come facciamo alle cinque del mattino ad essere così pimpanti ma la realtà è che Fiorello ha un’energia che ci travolge tutti. Quando non lo faremo più dobbiamo cambiare il jet lag e reinventarci”. Per il mattatore siciliano, è sempre stato importante fermarsi in tempo, all’apice del successo, senza “spremere” un prodotto, anche se funziona, troppo a lungo. Intanto, su X il pubblico chiede a gran voce la terza edizione: “Ormai l’hai detto“, scrivono gli utenti, e poco importa che abbia ritrattato subito dopo. Chissà.