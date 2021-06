Can Yaman e Diletta Leotta pronti alle nozze: fissata la data

editato in: da

Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero pronti alle nozze, tanto da aver già fissato la data. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, terra d’origine della conduttrice sportiva, i due innamorati sono volati in Turchia per incontrare la famiglia dell’attore.

Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo, l’incontro fra Diletta e la madre di Can, Güldem, sarebbe stato un successo. La donna, inizialmente contraria all’unione, sarebbe rimasta piacevolmente colpita dalla conduttrice sportiva, così tanto da dare la sua approvazione alle nozze.

Il divo turco e la conduttrice avrebbero dunque già fissato la data del matrimonio. Diletta è convinta di aver trovato il principe azzurro e l’uomo giusto per lei, mentre Yaman ha perso la testa per la Leotta ed è innamoratissimo. Entrambi sono reduci da una lunga stagione televisiva ricca di successi importanti e nuovi progetti. La presentatrice di DAZN ha affrontato con grinta la sfida di Celebrity Hunted dove è intervenuto anche Yaman, svelando la grande intesa fra i due.

Can invece ha conquistato il pubblico televisivo con la serie tv Mr Wrong che è arrivata in prima serata, seguendo il successo di Daydreamer – Le ali del sogno. Non solo: l’attore si è anche preparato per recitare nei panni di Sandokan accanto a Luca Argentero. Ora la coppia avrebbe deciso di concedersi una vacanza all’insegna del mare e del relax, approfittandone per raggiungere la famiglia di Yaman. Il divo turco è molto legato ai genitori e prima del matrimonio avrebbe chiesto la loro approvazione.

D’altronde l’attore non ha mai negato di sognare il matrimonio con Diletta. Già qualche tempo fa in un’intervista non aveva smentito l’indiscrezione, ma aveva confermato le sue intenzioni. “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto – aveva raccontato a Vanity Fair -. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.