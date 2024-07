La Talpa, svelata la prima concorrente donna: “Ci sarà Marina La Rosa”

Fonte: Getty Images Diletta Leotta è la nuova conduttrice de La Talpa dopo Amanda Lear e Paola Perego

La Talpa torna finalmente in tv. Da anni il pubblico chiedeva il ritorno dell’amato reality show, trasmesso dal 2004 al 2008. Mediaset ha inserito il format nei palinsesti della prossima stagione: andrà in onda ad ottobre, prima in streaming su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, e sarà condotto da Diletta Leotta. Il cast sarà composto interamente da personaggi famosi e in rete sono già spuntati i primi due nomi dei concorrenti che si metteranno alla prova.

Chi sono i primi concorrenti de La Talpa 2024 con Diletta Leotta

Stando a quanto si legge sul blog di Davide Maggio, a La Talpa ritroveremo Marina La Rosa, la “gatta morta” della mitica prima edizione del Grande Fratello. Dopo un lungo periodo lontana dalle scene, la bella siciliana è tornata protagonista sul piccolo schermo negli ultimi anni: nel 2019 è stata naufraga a L’Isola dei Famosi e si è data da fare come opinionista in vari programmi tv tra cui La vita in diretta di Alberto Matano. Una donna forte, carismatica, sicuramente un ottimo acquisto per il nuovo show di Diletta Leotta.

A quanto pare insieme a Marina La Rosa, ci sarà pure l’ex calciatore Nicola Ventola. Anche per l’ex fidanzato di Bianca Guaccero si tratta di un ritorno al genere reality show visto che nel 2022 ha preso parte a Back to school su Italia 1. Avrebbero sostenuto il provino, ma sono ancora in attesa di conferma, invece: gli ex ballerini di Amici Andreas Muller e Veronica Peparini, l’attore Gilles Rocca (ex vincitore di Ballando con le Stelle), la soubrette Justine Mattera (ex moglie di Paolo Limiti), l’influencer e imprenditore Mariano Di Vaio, il pizzaiolo Alessandro Servidio.

Fonte: IPA

Secondo TvBlog non è da escludere un coinvolgimento di Loris Karius, neo marito di Diletta Leotta: “La suggestione che circola – ma ad oggi non ci sono conferme – è che Loris Karius, marito di Diletta Leotta e portiere attualmente senza squadra, possa in quel modo essere coinvolto nella trasmissione Mediaset che vedrà alla conduzione la moglie (che continuerà a seguire la Serie A per Dazn)”.

Fonte: IPA

La Talpa torna in tv con Diletta Leotta: tutte le novità

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato con grande entusiasmo il ritorno del reality show, la cui ultima edizione è stata trasmessa nel 2008: “Dimenticate la Talpa che abbiamo visto, sarà una edizione molto innovativa e sperimentale, verrà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5, è una scelta coraggiosa che potrebbe avere anche un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma è un segno di modernità”, ha detto ai giornalisti.

Una scelta presa dopo l’esperimento fatto con Viola come il mare 2, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman, “che ci ha dato grandi risultati non solo di ascolti ma anche in termini di ricavi pubblicitari, proviamo ad alzare l’asticella e a farlo anche con l’intrattenimento e nello specifico con un reality, cosa che non è mai stata fatta. Ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 con contenuti esclusivi fino all’ultima puntata che andrà in onda prima su Canale 5 e poi Infinity”.

E poi: “La conduzione affidata a Diletta Leotta a cui do il benvenuto in Mediaset… Diletta Leotta ci sembra giusta per il prodotto che stiamo per fare. Sarà un prodotto glam, moderno, in cui tenteremo di fare uscire al meglio la parte di detection. Ci sembra la persona giusta, anche se è un esperimento molto complicato. Credo che sia però il momento giusto per essere coraggiosi e giocare tra le varie piattaforme”.