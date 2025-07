Diletta Leotta e Ilary Blasi rispondono all’attacco di Pier Silvio Berlusconi sui loro reality

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi e Diletta Leotta

Diletta Leotta e Ilary Blasi reagiscono all’attacco di Pier Silvio Berlusconi riguardo i loro reality. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset infatti il manager aveva parlato senza filtri dei programmi andati in onda nella stagione passata, criticando aspramente The Couple e La Talpa, condotti rispettivamente da Ilary e da Diletta.

L’affondo di Pier Silvio Berlusconi su La Talpa e The Couple

Con la sincerità che lo contraddistingue, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha parlato del futuro della rete e delle tante novità della prossima stagione. Ha poi commentato senza mezzi termini due programmi che si sono rivelati un flop.

Il primo è The Couple, una sorta di Grande Fratello con i concorrenti divisi a coppie, che è terminato in anticipo, con la scelta di devolvere in beneficienza il montepremi da un milione di euro. La tramissione doveva segnare il rilancio di Ilary Blasi, fresca di divorzio da Francesco Totti, ma le cose sono andate diversamente e il programma non ha raccolto il favore del pubblico.

Non è andata bene nemmeno a Diletta Leotta. In tanti attendevano il ritorno de La Talpa dopo anni di assenza, ma il reality non è stato all’altezza delle aspettative. La conduzione della Leotta non è bastata così come il cast dei concorrenti e la trasmissione ha ottenuto ascolti deludenti.

“The Couple e La Talpa sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, che ha rivelato di essersi arrabbiato molto per questo motivo -. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo”.

La reazione di Diletta Leotta e Ilary Blasi alle parole di Pier Silvio Berlusconi

Naturale chiedersi come abbiano reagito Diletta Leotta e Ilary Blasi a queste affermazioni di Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da Adnkronos, le due conduttrici avrebbero rifiutato di commentare le esternazioni del manager, trincerandosi in un “no comment”.

“Le due conduttrici hanno fatto sapere, attraverso i loro entourage di non essere intenzionate a commentare – si legge su Adnkronos -. Si trincerano dietro a un “No comment” di fronte alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset”.

Entrambi si stanno godendo le vacanze estive in attesa di tornare in televisione in autunno. Diletta Leotta ha raggiunto Ibiza insieme all’amica Diletta Leotta. Con loro anche il marito della presentatrice, il calciatore Loris Karius e la figlia Aria. Mentre Ilary Blasi è volata a St Tropez insieme al compagno, l’imprenditore Bastian Muller con cui ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Prima di partire per le vacanze Ilary ha scoperto la decisione del giudice riguardo i rolex contesi con l’ex marito. I preziosi orologi – che la Blasi aveva indicato come un regalo e che invece Totti voleva indietro, considerandoli suoi – andranno in “affido condiviso” fra gli ex. Ilary e Totti, in sostanza, potranno usare e indossare i Rolex a periodi alterni. Si tratta – ovviamente – solo di un capitolo nella lunga battaglia legale che vede i due contrapposti in tribunale.