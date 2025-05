The Couple chiude, la reazione dei concorrenti (e quella gelida di Ilary Blasi)

Fonte: IPA Ilary Blasi

La diretta di The Couple è stata interrotta: così cala il sipario, se così possiamo dire, sul reality show condotto da Ilary Blasi. La decisione è arrivata l’8 maggio con un comunicato: Mediaset, in accordo con Endemol Shine Italy, ha preferito chiudere definitivamente il reality, interrompendo la diretta h24 all’improvviso su Mediaset Extra. E il montepremi da un milione di euro? Devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. E a volerlo è stato proprio Pier Silvio Berlusconi. Ma come hanno reagito i concorrenti e la conduttrice?

The Couple chiude senza finale, la reazione dei concorrenti

Niente finale per The Couple, inizialmente prevista per domenica 11 maggio: gli ascolti, a dir poco disastrosi, hanno spinto Pier Silvio Berlusconi a prendere una scelta netta. Interrompere definitivamente il gioco, quando ancora era in onda, con i concorrenti in diretta. E proprio loro sono tornati a casa già ieri sera; tra i primi a commentare la propria avventura all’interno dello sfortunato reality, la coppia composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

“Siamo tornati. Grazie a tutti per il sostegno e le parole di affetto, anche per le parole di critica. Noi ci siamo presi tutto anche perché vi abbiamo tenuto comunque compagnia, questo ci fa molto piacere”, hanno detto. Per Antonino Spinalbese, invece, una dolce sorpresa appena rientrato a casa, considerando che Belen Rodriguez, in una story su Instagram, dopo aver commentato la fumata del Conclave, ha risposto alla figlia Luna Marì che chiedeva notizie del papà. “Sì, adesso arriva il tuo papà”. E la gioia della piccola Luna è stata incontenibile.

Deluso il discorso di Benedicta Boccoli, che invece ha parlato del montepremi: “Ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all’ospedale Gaslini di Genova. Io sono contenta che questo milione vada lì, certo, con il milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto, vi voglio bene”.

Ilary Blasi parte con Bastian Muller: reazione gelida

La notizia della chiusura anticipata non aveva scosso gli spettatori, ma quella della chiusura del programma senza finale è stata decisamente un fulmine a ciel sereno. A volerla, Pier Silvio Berlusconi, con la donazione del montepremi in beneficenza, all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. E se alcuni concorrenti hanno reagito alla chiusura, altri non hanno commentato ma – soprattutto – Ilary Blasi ha scelto di “cancellare” qualsiasi riferimento a The Couple presente nella sua pagina Instagram.

Non solo: nelle stories del social media, nella giornata di ieri ha condiviso dei momenti insieme a Bastian Muller. In un hotel di lusso, ha mostrato il luogo mozzafiato e il paesaggio, che dovrebbe essere il Lago di Como. In sottofondo, la voce di Bastian che la chiama “tesoro” in inglese. Insomma, la conduttrice ha preferito rifugiarsi al fianco del suo amore. E sotto il suo ultimo post sono tanti i commenti, anche piuttosto critici, come: “È bello parlare solo di cose belle, ma perché non parli anche dei fallimenti come The Couple?”. Rimane da vedere se lo farà.