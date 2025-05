The Couple chiude senza finale, il montepremi finisce in beneficenza

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi a The Couple

Una decisione davvero senza precedenti quella presa da Mediaset: The Couple chiude senza la finale. Proprio così, il programma di Ilary Blasi non avrà una puntata conclusiva, non eleggerà un vincitore, non andrà più in onda domenica 11 maggio. Si interrompe così, senza alcun saluto agli spettatori (pochi) e dopo quattro puntate che hanno registrato ascolti tv davvero disastrosi.

The Couple chiude ufficialmente senza finale

Dati d’ascolto drammatici, troppo, per andare avanti e finale con Ilary Blasi cancellata. Diretta su Mediaset Extra sospesa e tutti i Vip rimandati a casa. Con una nota, l’azienda di Cologno Monzese ha annunciato la sua decisione di chiudere ufficialmente The Couple.

“The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, – si legge nel comunicato diramato da Mediaset – da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy”.

“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale”.

Nonostante il clamoroso flop, Mediaset ci ha tenuto comunque a “ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”. Per l’ex moglie di Francesco Totti doveva essere lo show del riscatto dopo un lungo periodo di assenza dalla tv ma così non è stato.

La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends – la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale – a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS.

La reazione di Ilary Blasi

Per ora nessun commento da parte di Ilary Blasi che però già nei giorni scorsi si è dissociata da The Couple sul web. La conduttrice romana ha cancellato dal suo account Instagram tutti i riferimenti al reality show, che doveva rappresentare il suo grande ritorno dopo mesi di lontananza dalla tv. E invece così non è stato e non è bastata di certo la sua solarità e simpatia a risollevare le sorti del format.

Negli ultimi giorni sono spariti tutti i post e tag legati a The Couple, compresi quelli in collaborazione con il profilo ufficiale del programma (anche se il follow di Ilary Blasi è rimasto).

Un gesto che per molti rappresenta una silenziosa ma netta e decisiva dissociazione dal flop. E decisamente clamorosa quanto inaspettata visto che la Blasi ha sempre dichiarato di non pensare troppo agli ascolti tv. Anche se la sua lunga carriera non è stata esente dagli insuccessi, basti pensare a show come Star in the star ed Eurogames, che non hanno appassionato più di tanto il pubblico.

Di certo, prima d’ora, mai nessun reality show era stato chiuso senza una meritata finale: una situazione davvero singolare quella di The Couple e ora molti si chiedono se rivedremo ancora Ilary Blasi a Mediaset.

Per ora la presentatrice resta confermata a Battiti Live, lo show musicale itinerante dell’estate, dove lo scorso anno ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci, ma dopo questa sconfitta non è escluso che tutto possa cambiare.