The Couple chiude in anticipo, Ilary Blasi reagisce male e cancella tutto

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi a The Couple

Se ne parla da settimane, ora arriva finalmente la conferma: The Couple chiude in anticipo. Il reality show è stato un flop fin da subito e la quarta puntata, andata in onda su Canale 5 domenica 4 maggio, ha ottenuto dei risultati disastrosi, scendendo addirittura sotto il milione di spettatori. Mediaset ha dunque optato per la chiusura definitiva e la reazione, tutt’altro che positiva, di Ilary Blasi non è passata inosservata.

La data della finale di The Couple

Fine dei giochi per The Couple. Come già accaduto qualche mese fa con La Talpa, Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo, per bassi ascolti, anche il reality condotto da Ilary Blasi.

Un flop fin da subito e domenica scorsa è arrivato il colpo di grazia: il programma ha registrato un risultato impensabile anche nelle peggiori previsioni, meno di un milione di spettatori, pari al 7.7% di share nonostante l’orario di chiusura intorno alle 1:20.

L’ultima puntata di The Couple andrà dunque in onda domenica 11 maggio con il quinto appuntamento: inizialmente erano previste otto puntate ma l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di chiudere in largo anticipo la trasmissione che non ha suscitato alcun interesse nel pubblico.

Non è chiaro se la coppia che trionferà riuscirà ad aggiudicarsi davvero un milione di euro (una cifra folle se pensiamo ai risultati ottenuti!) o se gli autori troveranno degli escamotage per ridurre, e di molto, il sostanzioso montepremi.

Fonte: Mediaset

La reazione di Ilary Blasi

Dopo che è stata diffusa la data della finale di The Couple, Ilary Blasi si è resa protagonista di un gesto inaspettato: ha cancellato dal suo account Instagram tutti i riferimenti al reality show, che doveva rappresentare il suo grande ritorno dopo mesi di lontananza dalla tv. E invece così non è stato e non è bastata di certo la solarità e simpatia della conduttrice romana a risollevare le sorti del format.

Nelle ultime ore sono spariti tutti i post e tag legati a The Couple, compresi quelli in collaborazione con il profilo ufficiale del programma (anche se il follow di Ilary Blasi è rimasto).

Un gesto che per molti rappresenta una silenziosa ma netta e decisiva dissociazione dal flop. E decisamente clamorosa quanto inaspettata visto che la Blasi ha sempre dichiarato di non pensare troppo agli ascolti tv. Anche se la sua lunga carriera non è stata esente dagli insuccessi, basti pensare a show come Star in the star ed Eurogames, che non hanno appassionato più di tanto il pubblico.

Nessuna dichiarazione aggiuntiva da parte di Ilary Blasi che, per il momento, si prepara all’ultima puntata di The Couple, prevista su Canale 5 domenica 11 maggio. Certo non sarà facile andare in onda con queste premesse ma l’ex moglie di Francesco Totti proverà come sempre a fare del suo meglio.

Intanto Mediaset, sempre più in crisi, è decisa a riacquistare terreno con L’Isola dei Famosi, nonostante il flop di un anno fa con Vladimir Luxuria. Basterà cambiare la squadra con Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli per tornare ai fasti di un tempo? Chi vivrà, vedrà.