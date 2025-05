Fonte: Mediaset Ilary Blasi

Ilary Blasi si prepara a tornare in televisione. Archiviato il flop di The Couple, da cui ha preso le distanze senza proferire neppure una parola, la conduttrice romana è stata confermata alla guida di Battiti Live. Con lei ci sarà per il secondo anno consecutivo il fidato Alvin, amico e collega di vecchia data.

Ilary Blasi tornerà a Battiti Live

Come in tutte le carriere, anche nel mondo dello spettacolo capita di sbagliare, di non soddisfare appieno i gusti del pubblico. E Ilary Blasi lo sa bene: il suo The Couple, un reality game che doveva risultare innovativo e accattivante, non ha attirato l’attenzione dei telespettatori. A causa dei bassi ascolti il programma è stato chiuso senza neppure avere una degna finale.

Questo però non ha minato in alcun modo il rapporto tra l’ex moglie di Francesco Totti e Mediaset, dove la 44enne è cresciuta artisticamente parlando. Del resto l’azienda di Cologno Monzese lo aveva anche ribadito nel comunicato in cui annunciava la chiusura anticipata di The Couple, ringraziando Ilary “per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”.

E così la presentatrice è stata riconfermata alla guida di Battiti Live, dove è approdata un anno fa dopo una lunga gestione di Elisabetta Gregoraci (che proprio di recente è tornata ad esprimere amarezza per aver perso la guida del format).

Ilary tornerà quindi a girare la Puglia in lungo e in largo a suon di musica. Stando ai palinsesti ufficiali, Battiti Live 2025 prenderà ufficialmente il via – salvo ulteriori spostamenti e cambiamenti – il prossimo lunedì 7 luglio. Dovrebbero essere cinque le puntate previste.

Saranno tantissime le location pugliesi che accoglieranno la musica dell’estate, non solo nelle piazze che ospiteranno i palchi delle puntate, ma anche le località del Road to Battiti, il radio live show di Radio Norba, dalle quali canteranno tanti artisti. Tra le location ospitanti l’evento ci saranno con buona probabilità Bari, Taranto, Ostuni, Trani, Manfredonia, Gallipoli e tante altre.

In questi giorni sono partite le prime registrazioni che hanno coinvolto Annalisa, e la sua nuova hit Maschio, e Gigi D’Alessio e si andrà avanti per tutto il mese di giugno. Top secret gli altri nomi del cast ma, come sempre, ci saranno i cantati più in voga del momento e, con tutta probabilità, anche alcuni talenti provenienti dall’ultima edizione di Amici, come Trigno o Antonia.

Non è ancora chiaro se con Ilary Blasi e Alvin ci sarà anche Rebecca Staffelli, che lo scorso anno intervistava cantanti e fan sotto il palco.

Ilary Blasi e l’amore per la musica

Ilary Blasi non ha mai nascosto di divertirsi molto alla conduzione di Battiti Live. “È bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori, sì, ma alla fine ascolti canzoni!”, aveva dichiarato un anno fa.

“L’interazione con gli artisti sul palco, gli scambi di battute. Poi nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video… sembra di stare nel privé di un club”, aveva aggiunto.

La conduttrice ascolta molto Zucchero ma non disdegna gli artisti più giovani, che ascolta insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel.