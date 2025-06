Ilary Blasi a Battiti Live con la famiglia: Chanel Totti si scatena nel backstage

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi e Chanel Totti

Nuova conduttrice di Battiti Live, Ilary Blasi ha deciso di portare con sè tutta la famiglia e nel backstage dello show Chanel Totti si scatena al ritmo di musica insieme alla fidanzata dal fratello Cristian.

Ilary Blasi con la famiglia a Battiti Live

Dopo la chiusura anticipata di The Couple, Ilary Blasi si prepara a sbarcare nuovamente in tv con Battiti Live. Lo show musicale con tantissimi ospiti e canzoni da cantare a squarciagola, è in scena dal 18 al 22 giugno live, ma verrà trasmesso a luglio in televisione.

Le registrazioni del concerto dunque sono già iniziate e per l’occasione Ilary Blasi si è trasferita a Molfetta, in Puglia. Con lei tutta la famiglia che ha scelto di seguirla per godersi, fra una registrazione e l’altra, la bellezza del mare pugliese.

In particolare nelle Stories di Instagram, Chanel Totti ha voluto raccontare il dietro le quinte di Battiti Live. Nelle immagini e nei video condivisi dalla figlia di Ilary e Francesco Totti vediamo Chanel scatenarsi nel backstage insieme a Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti.

Per l’occasione le due hanno scelto di sfoggiare un look matchy, cantando e ballando insieme sulle note di Alfa. Presente anche Bastian Muller, che non abbandona mai Ilary Blasi e che si è divertito a registrare alcuni video della compagna durante le prove del live. Il programma infatti andrà in onda lunedì 7 luglio su Canale Cinque in prima serata.

Fra gli artisti più attesi sul palco ci sono ovviamente Fedez e Clara, reduci da gossip su una loro storia d’amore e dal successo di Scelte sbagliate, ma anche Achille Lauro, Rose Villain.

Ilary Blasi, l’amore per Bastian Muller dopo l’addio a Totti

Dopo l’addio a Francesco Totti e lo scandalo del divorzio, seguito da una battaglia legale, Ilary Blasi ha trovato la serenità con Bastian Muller. Una storia d’amore nata da un incontro fortuito in aeroporto di ritorno da un viaggio a New York che la conduttrice aveva organizzato con le amiche dopo la fine del legame con l’ex calciatore della Roma.

Imprenditore ed erede di una famiglia molto conosciuta nella regione dell’Assia, dove è nato e cresciuto, Bastian Muller ha saputo rubare il cuore della presentatrice. Non solo, Bastian ha creato anche un ottimo rapporto con i figli di Ilary, da Cristian a Chanel, sino alla piccola Isabel.

Non a caso era presente al party per i 18 anni di Chanel Totti, celebrato in una location da favola e con una cena preparata da uno chef stellato. Per l’occasione la giovane ha voluto che fossero presenti entrambi i genitori con i rispettivi compagni.

Francesco Totti ha dunque preso parte alla festa con Noemi Bocchi, la donna che ormai da tempo è al suo fianco. E mentre il lavoro di Ilary dietro le quinte di Battiti Live continua, si parla ancora di un possibile matrimonio della presentatrice con Bastian Muller.

L’imprenditore avrebbe infatti chiesto la mano della presentatrice durante un viaggio organizzato subito dopo la chiusura anticipata di The Couple, il reality in onda su Canale Cinque.